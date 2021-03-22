YENİDEN REFAH PARTİSİNDEN SU PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Zehra Barutçu Dünya su gününde partilerinin Ar-Ge başkanlığı tarafından hazırlanan “Milli Kaynak Paketleri 1” kitabında bulunan Birleşik Barajlar Projesi’ni gündeme getirdi.

“Birleşik Barajlar Projesi temelinde yoğun yağış alan havzalarda, bazı

mevsimlerde taşma noktasına gelen ve bırakılan suların boru hatları ile az yağış

alması sebebiyle su seviyesi düşük barajlarımıza ve/ veya ovalarımıza aktarılma

projesidir. Mesela kotu yüksekte olan Keban barajından boru hatlarıyla İç

Anadolu’daki Yamula ve Hirfanlı barajına su nakledilse iyi olmaz mı? İç Anadolu

toprakları gibi bir dönem susuz kalan, toplam ekilebilecek alanları milyonlarca

hektar olan toprakların susuzluğuna pratik bir şekilde çözüm bulunmuş olmaz

mı?

Barajlardan daha düşük kottaki barajlara su aktarılırken, ulaştığı barajdaki çıkış

noktalarına elektrik türbinleri konulup, su baraja ulaştığında elektrik elde edilse

çift katlı kazanç olmaz mı? Nihai sonuçta da, Su aktarılan barajlarda toplanan

sular bu barajlardaki türbinlerden geçerek bir kez daha elektrik üreteceklerdir.

Kazancımız sadece su değil, nakledilen sudan çift kat elektrik üretimi olacaktır.

Benzer su taşıma uygulamaları boru hatlarıyla olmasa da, Urfa ve Suruç’ta su

tünelleri yapılarak uygulanmıştır. Tünel tipi uygulamalar da çok faydalıdır, ancak

daha masraflıdır ve sonuçta elektrik elde edilmemekte, sadece su nakledilmiş

olmaktadır. Günümüzde her çap da iletim tüneli ve iletim kanalları tamamen

yerli imkânlarla yapılmaktadır. PVC ve CTP boru sistemleri ile ekonomik

maliyetlerde inşa edilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bu amaç

doğrultusunda stratejik ve makro ölçekli havzalar arası su aktarım projeleri

hazırlanabilir. Fikrin özü budur. Geri kalan detaylar ise Milli Kaynak Paketleri 1

kitabımızda mevcuttur.”

Sözleriyle susuzluk problemine çözüm önerilerini anlatan Barutçu, yaşanacak

her sıkıntının asıl çözüme kavuşacağı adresin Yeniden Refah Partisi olduğunu