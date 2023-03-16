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YENİDEN REFAH’TA ADAY ADAYI BAŞVURULARI HIZLI BAŞLADI

14 Mayıs Genel Seçimleri yaklaşırken siyasi partilerde de milletvekilliği aday adaylığı heyecanı başladı. Üyesi olduğu siyasi partiden milletvekili olmak isteyen partililer il teşkilatlarına giderek İl Başkanı ve Skm üyelerine başvuru evraklarını teslim ediyor.

YENİDEN REFAH'TA ADAY ADAYI BAŞVURULARI HIZLI BAŞLADI

16 Mart 2023 Perşembe 12:47

 

 Yeniden Refah Partisi Kocaeli Teşkilatın dada   büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Seçimde aday olmak isteyen teşkilat mensupları evraklarını İl Başkanı Ali Taştan'a teslim ediyor. Başvuranların sayısı ise 28'e ulaştı. İşte milletvekilliği aday adaylığı için başvuranlar:

 

YAŞAR BİRGÜL KİMDİR?

Yaşar Birgül, 1975 Nevşehir doğumlu, Gebze’de ikametgâh ediyor. Millî Gençlik Vakfı ve Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve Erbakan Vakfı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Hali hazırda Yeniden Refah Partisi Kocaeli Sandık Sorumlusu ve Bilecik İl sorumluluğu görevleri devam etmektedir.

 

EMİN GÜRCAN KİMDİR?

1946 Bilecik Doğumlu. Darıca'da ikamet ediyor. 
Milli Nizam Partisi Eskişehir gençlik / Milli Selamet partisi Eskişehir Kurucu İl Başkanlığı yapmış
Refah Partisi Darıca belde Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi belde kurucu üyeliği, Saadet partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Yönetimi Kurucu Üyeliği

 

İZZET PAŞADAĞLI KİMDİR?
1979 İzmit doğumlu
Esnaf kredi ve Kefalet Kooperatifinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Kocaeli Hafriyat inşaat ve nakliyenin kurucusu ve sahibi

 

MUSTAFA ARSLANTAŞ KİMDİR?
1975 Kocaeli Doğumlu Evli 2 çocuk babası
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir- Üniversite Mezunu
Kuruluşundan beri Erbakan vakfı üyesidir. Yeniden refah Partisi kurucu üyesidir. Mali İşler ve teşkilat başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

 

EMRE AÇIKEL KİMDİR

1991 doğumlu. Gebze’de ikamet etmektedir. Kamuda çalışıyor.

 

MEHMET ATİK KİMDİR?

1955 Karabük Eflani doğumlu Darıca’da ikamet etmekte. Emekli- danışmanlık işi yapmakta. Yeniden Refah Kocaeli yönetim kurulu disiplin kurulu sekreterliği yapmakta.

 

YAŞAR ALTUNBAŞ KİMDİR?

Çaykara 1971 Doğumlu. Belediyede Kütüphane Sorumlusu Olarak Çalışmaktadır. Yeniden Refah Partisi Gebze Tanıtım ve Eğitim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.







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