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Yenikent iftarı birlikte açtı

Gebze Belediyesinin düzenlediği geleneksel mahalle iftar sofrası Yenikent Mahallesinde kuruldu. İftarın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Siz değerli büyük ailem ile iftar açmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Yenikent iftarı birlikte açtı

18 Haziran 2017 Pazar 21:47

 Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel mahalle iftar sofrası Yenikent Mahallesi’nde kuruldu. Yenikent Mahalle sakinlerini aileleriyle birlikte bir araya getiren iftar programına ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “ Siz değerli büyük ailem ile iftar açmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Yenikent Mahalle sakinlerini bir araya getiren iftar programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Yenikent Mahalle Muhtarı Ahmet İmamoğlu ve mahalle sakinleri katıldı.

BEREKET SOFRALARI

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adanan Köşker" Allah'a şükürler olsun ki bizleri bir iftar sofrasında daha bir araya getirdi. Siz değerli büyük ailem ile birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizleri bu kardeşlik sofrasının etrafında bir araya getiren Allah'a binlerce şükürler olsun. Bu sofralar kardeşlik sofrası, dost sofrası, sohbet sofrası, çocuklarımızın ilerde anlatacağı bir anı sofrası. Çocuklar bizim için en değerli varlıklar onlar bu sofralarda olmazsa olmazı. Burada çocuklar için etkinlikler düzenliyoruz, ilerde anlatacakları bir anıları olsun istiyoruz.

EĞİTİMLERİ ÖNCELİĞİMİZ 

Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Her zaman söylüyorum en büyük projelerimiz çocuklara ve kadınlara yönelik yaptığımız projeler. Çocuklarımız erken yaşta eğitim almaları için Anaokulu Üniversitesi oluşturduk. Burada çocuklarımız erken yaşta başta yabancı dil olmak üzere birçok branşta eğitimler alıyor. Bunun yanı sıra 41 Genç 41 Gelecek projemizle geleceğin derlerini yetiştiriyoruz. Geleceğimizin  teminatı çocuklarımızın annelerinin de eğitimlerine önem veriyoruz. GESMEK kurslarımızda hanımlar kendilerini geliştiriyor, eğimlerine katkı sunuluyor. Şimdi GESMEK çocuk ile çocuklarımızda GESMEK kurslarımızda eğitim alabiliyor. Anne çocuk birlikte artık GESMEK kurslarımıza gelebiliyor. Ben bir kez daha katılımlarınızdan ötürü herkese teşekkür ediyorum. Allah hepimizi Kadir Gecesine ardından Ramazan Bayramına kavuştursun, ailelerimiz ile birlikte mutlu huzurlu bir Bayram geçirmeyi nasip etsin" dedi. 

ÇOCUKLARA ÖZEL TİYATRO

İftar sofralarının vazgeçilmezi çocuklar bu iftar sofrasında da unutulmadı. Çocukların ilerde anlatacakları güzel anılarının olacağı bir iftar programı gerçekleştirildi. Çocuklar için özel sergilenen tiyatro gösterisini çocuklar büyük bir ilgi ile izlediler. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu ikramlarında bulunuldu.

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