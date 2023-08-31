YENİLİKLERİ GEBZE'MİZE KAZANDIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre düzenlemesi çalışmaları ve Şehirler Arası Terminalindeki yenileme ve düzenleme çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yenilikleri Gebze’mize kazandırmaya ve sırasıyla hizmete almaya devam edeceğiz” dedi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılacak projeleri yakından takip ediyor. Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre düzenlemesi rekreasyon çalışmalarını ve Gebze Şehirleri Arası Terminali’nde devam eden düzenleme ve yenileme çalışmalarını sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bilgi aldı. Yapımları hızla devam eden projelerin en yakın zamanda hizmete açılacağı müjdesini veren Başkan Büyükgöz, Eskihisar kale çevresine yaptığı ziyarette, “Şu anda Eskihisar Kalesi çevre düzenleme proje alanındayız.



KONFOR KATACAK HİZMETLER

Burada Gebze’mize gerçekten değer katacak ve insanımızın hayatına konfor katacak bir proje çalışması devam ediyor. Eylül ayı sonu itibariyle yavaş yavaş hizmete alacağız belki Kasım ayı içerisinde de tamamen hizmete açacağız. Şu anda burada peyzaj çalışmaları, sanat yapıları ve diğer çalışmalar süratle devam ediyor. Bittiğinde hem Eskihisar’ımıza hem de topyekûn Gebze’mizin dışa dönük yüzü olarak katma üretmiş olacağız. Biz bu anlamda yenilikleri Gebze’mize kazandırmaya ve sırasıyla hizmete almaya devam edeceğiz diyor herkesi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.



OTOGAR A’DAN Z’YE YENİLENİYOR

Daha sonra Gebze Şehirler Arası Otobüs Terminali’ndeki çalışmaları inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Terminalimizi A’dan Z’ye her yönüyle revizyona tabi tuttuk. Son derece modern bir kullanım şekline dönüştüreceğiz. Çalışmalar kapsamında araçların indi bindi alanları kapatacağız. Yeni mescitler, lavabolar ve yeni ofis ilaveleri ile halkımıza hizmet vereceğiz.



ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Çalışmalar çok yakın bir zamanda tamamlanmış olacak ve değerli hemşerilerimiz de yolculuklarını konforlu şekilde buradan gerçekleştirmiş olacaklar” dedi. Başkan Büyükgöz denetim turunda terminal esnaflarını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Yolculuk için terminalde bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, hayırlı yolculuklar temennilerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdi.