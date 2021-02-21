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Yerel Seçimler`in Üzerinden 2 Yıl Geçti

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugün facebook`ta paylaşmış olduğu gönderiyi sizlere sunuyoruz.

Yerel Seçimler`in Üzerinden 2 Yıl Geçti

21 Şubat 2021 Pazar 16:51
Belediye Başkanları Başarılı mı
Zaman hızla geçiyor. Belediye başkanları 3. Yıla giriyor
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak belediye başkanları ile ilgili araştırma yazıları ve belgeseller hazırlayıp vatandaşlara soruyoruz . Belediye başkanları verdikleri sözleri yerine getirdi mi. Size göre belediye başkanları başarılı mı mesajlarınızı haber@gebzegazetesi.com`a yazabilirsiniz .
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başarılı mı.?
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın Başarılı mı..?
Belediye başkanlığı seçimleri üzerinden iki yıl geçiyor. Mart ayında belediye başkanları üçüncü yıla girecek. İlk iki yıl çok önemli, belediye başkanları halka verdikleri hizmet sözünü tuttular mı, başkanlar kendilerini başarılı görüyorlar mı?
Biz bu konuda Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak geniş çaplı araştırma yazıları yazıp, belgesel tv programları çekerek belediye başkanlarının başarılı olup olmadıklarını, halka verdikleri sözü tutup tutmadıklarını kamuoyu ile paylaşacağız.
İlk yazımızı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ile ilgili yazıyorum. Bugün sizlere, yerel seçim öncesi Tahir Bey'in seçim beyannamesini açıkladığı 18 Şubat 2018 günü bu köşede çıkan yazımı paylaşmak istiyorum.
Tahir Bey, seçim beyannamesini açıkladığı gün bende salondaydım. Kendisi ile görüşüp, konuşmuş
hayırlı olsun
 demiştim.
İki yıl, çok kısa sürede gelip geçti. Siz değerli okurlarımı ve izleyicilerimi göreve davet ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iki yıllık hizmetleri ile ilgili görüş düşünce ve eleştirilerinizi belgeselciismail@gmail.com mail adresimize yazmanızı istiyorum. Görüşlerinize, gazetemizdeki Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yer vereceğim.
Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze de yazdığım makalelerim
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