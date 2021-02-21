Yerel Seçimler`in Üzerinden 2 Yıl Geçti

olarak belediye başkanları ile ilgili araştırma yazıları ve belgeseller hazırlayıp vatandaşlara soruyoruz . Belediye başkanları verdikleri sözleri yerine getirdi mi. Size göre belediye başkanları başarılı mı mesajlarınızı haber@gebzegazetesi.com`a yazabilirsiniz .

olarak belediye başkanları ile ilgili araştırma yazıları ve belgeseller hazırlayıp vatandaşlara soruyoruz . Belediye başkanları verdikleri sözleri yerine getirdi mi. Size göre belediye başkanları başarılı mı mesajlarınızı haber@gebzegazetesi.com`a yazabilirsiniz .

Belediye başkanlığı seçimleri üzerinden iki yıl geçiyor. Mart ayında belediye başkanları üçüncü yıla girecek. İlk iki yıl çok önemli, belediye başkanları halka verdikleri hizmet sözünü tuttular mı, başkanlar kendilerini başarılı görüyorlar mı?

Biz bu konuda Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Devri Alem Belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak geniş çaplı araştırma yazıları yazıp, belgesel tv programları çekerek belediye başkanlarının başarılı olup olmadıklarını, halka verdikleri sözü tutup tutmadıklarını kamuoyu ile paylaşacağız.

İlk yazımızı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın ile ilgili yazıyorum. Bugün sizlere, yerel seçim öncesi Tahir Bey'in seçim beyannamesini açıkladığı 18 Şubat 2018 günü bu köşede çıkan yazımı paylaşmak istiyorum.

Tahir Bey, seçim beyannamesini açıkladığı gün bende salondaydım. Kendisi ile görüşüp, konuşmuş hayırlı olsun demiştim.