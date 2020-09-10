Yerli mısırı destekleyen proje

Tarla günü etkinliğinde İl Müdürü Yüksel Çil açılış konuşmasında proje ile ilgili şunları söyledi: "Tescilli Yerli Mısır çeşitlerimizi üretimini artırmak, öncelikle köylerimizde sonra İlimizde örnek Çiftçi vasıtasıyla çarpan etkisi yaratarak yerli Mısır üretimini bölge ve ülke geneline yaymak tohumculukta dışa bağlılığı azaltmak, yerli mısır çeşitlerimizi tanınması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak."
Doğayı Koruyalım Yerli Mısır Çeşitlerini Tanıyalım
Yayım Projesiyle; yerli ve milli mısır çeşitlerimizin bölgemiz topraklarında verimli bir şekilde yetiştiğini çiftçilere yerinde göstermek ve bunun yaygınlaşmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğinin devam etmesi amacıyla Derince İlçesi Karagöllü Mahallesinde Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilmiş 2 farklı çeşit (ADA 523, HACIBEY) mısır ekilişi yapıldı. Tüm kültürel tedbirler ve bakım şartlarının zamanında yerinde getirilerek hiç sulama yapılmadan bölge için bu çeşitlerin verimli ve uygun olduğu tespit edildi.
Proje kapsamında; bir sosyal mesaj verilerek tarımda kullanılan zirai ilaç ambalajlarının tehlikeli atık olduğu, toprak ve suya öylece bırakılan zirai ilaç kutularının sağlık için büyük zarar teşkil ettiği, bunların mutlaka zirai ilaç toplama konteynerlerinde toplanarak bertaraf edilmesi gerekildiğinin ve bu proje kapsamında 4 pilot köye zirai ilaç toplama istasyonlarının yerleştirildiğinin altı çizilerek çiftçilerimizin bilinçlenmeleri çalışıldı.