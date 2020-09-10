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Yerli mısırı destekleyen proje

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri kapsamında "Doğayı Koruyalım, Yerli Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım Yayım Projesi'nin faaliyetlerinden biri olan Tarla Günü 08 Eylül 2020 tarihinde Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Yerli mısırı destekleyen proje

10 Eylül 2020 Perşembe 12:06

STK'lar ve üreticilerimizle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer KAatırcıoğlu, Vali Yardımcısı  Dursun Balaban, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil,  İl Müdür Yardımcısı Aykut Sami Ünal, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Islah Genetik Bölüm Başkanı Ahmet Duman, Derince İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Eyce, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu da katıldı. 

Tarla günü etkinliğinde İl Müdürü Yüksel Çil açılış konuşmasında proje ile ilgili şunları söyledi: "Tescilli Yerli Mısır çeşitlerimizi üretimini artırmak, öncelikle köylerimizde sonra İlimizde örnek Çiftçi vasıtasıyla çarpan etkisi yaratarak yerli Mısır üretimini bölge ve ülke geneline yaymak tohumculukta dışa bağlılığı azaltmak, yerli mısır çeşitlerimizi tanınması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak." Projenin  tanıtımı ve  sunumu yapıldıktan sonra  Protokol konuşmalarıyla devam eden programda, proje ortağı Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü  Islah Genetik Bölüm Başkanı Ahmet Duman tarafından projenin teknik sunumu yapıldı.

Doğayı Koruyalım Yerli Mısır Çeşitlerini Tanıyalım 
Yayım Projesiyle; yerli ve milli mısır çeşitlerimizin bölgemiz  topraklarında verimli bir şekilde yetiştiğini çiftçilere yerinde göstermek ve bunun yaygınlaşmasını sağlayarak, sürdürülebilirliğinin devam etmesi amacıyla  Derince İlçesi Karagöllü Mahallesinde Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilmiş 2 farklı çeşit (ADA 523, HACIBEY) mısır ekilişi yapıldı. Tüm kültürel tedbirler ve bakım şartlarının zamanında yerinde getirilerek hiç sulama yapılmadan bölge için bu çeşitlerin verimli ve uygun olduğu  tespit edildi.

Proje kapsamında; bir sosyal mesaj verilerek tarımda kullanılan  zirai ilaç ambalajlarının tehlikeli atık olduğu, toprak ve suya öylece bırakılan zirai ilaç kutularının sağlık  için büyük zarar teşkil ettiği, bunların mutlaka zirai ilaç toplama konteynerlerinde toplanarak bertaraf edilmesi gerekildiğinin ve bu proje kapsamında 4 pilot köye zirai ilaç toplama istasyonlarının yerleştirildiğinin altı çizilerek çiftçilerimizin bilinçlenmeleri çalışıldı. Tarla günü, üreticilerimizin hasadı yerinde görmeleriyle  ve soru cevapla son buldu.





 

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