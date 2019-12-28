Yerli Otodan İpek Halıya Cumhurbaşkanı ile Tarih Turu

Gebze bölgesinde 41 yıldır yaşayan yazdığımız haber ve belgesel televizyon programlarımızla tarihe canlı şahitlik yapan gazeteci ve belgeselci olarak Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 27 Aralık 2019 tarihli Gebze bölgesine gelişini belgeselci gözü ile tarihe not düşüp zamana noterlik yaparak için www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınlayıp haber ve makalelerle kayıt altına aldık.

Cumhurbaşkanı Çoban Mustafa Paşa Cami’sinde

Cumhurbaşkanı’nın Gebze bölgesindeki törenleri cuma gününe denk gelirse Cuma namazını Çoban Mustafa Paşa’da kılıyor. Mimar Sinan’ın ilk eserlerinden birisi olan 550 senelik tarihi geçmişe sahip külliye gerçekten muhteşem..

Birçok hizmet birimi, İpek Yolu üzerinde olması ile deve doğumhanelerinin bulunduğu külliyede bir zamanlar el yazması binlerce kitap yer alıyordu. Gebze içinde şahıs mülkiyetindeki kervansaray yıkılmak üzere, tarihi hamam çevresi perişan. Sayın Cumhurbaşkanı’na Çoban Mustafa paşa Külliyesi ile ilgili geniş bir mektup yazmak istiyorum.

Gebzeli olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun TRT’ye bir talimat verip, her bakımdan muhteşem bir sanat ve kültür eseri olan ve cumhurbaşkanın da büyük önem verdiği Mustafa Paşa Külliyesi için geniş bir belgesel çektirip yayınlatarak Gebze’ye vefa borcunu ödese.

Türkiye’nin Gururu Yerli Otonun Tanıtım Töreni

Cumhurbaşkanı Cuma namazından sonra Türkiye’nin gerçekten gururu yerli otonun tanıtım töreni için Muallim köydeki Bilişim Vadisi’ne gitti. Yerli otoyu tanıttı. Tören muhteşemdi. Bilişim Vadisi günler öncesinden bu tarihi tören için hazırlanmıştı. Tüm medya kuruluşları bu tarihi anı canlı olarak yayınladı. Biz de abonesi olduğumuz Anadolu Ajansı üzerinden tanıtım törenini www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayınlayarak bu mutlu anı okurlarımız ve izleyicilerimizle paylaştık. 27 Aralık 2019 tarihi, Türk sanayi tarihi için önemli. Bu tarihi ana canlı şahitlik yapmak bizim için de önemli.

Yerli otonun tanıtım törenini takip ederken aklıma Bilişim Vadisinin tarihi geçmişi ve Merhum milletvekili Alaettin Kurt tarafından bölge Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne tahsis edilmiş, daha sonra Bilişim Vadisi olmuştu.

Törende 60 yıl önce merhum Menderes’i darbe ile deviren darbe lideri Cemal Gürsel’in talimatı ile yapılan devrim otomobili sergilendi. Keşke devrim otomobili Bilişim Vadisi’ne kurulan Türkiye bilim teknoloji ve sanayi tarihi Müzesi’nde sergilenseydi. Müze konusunu sürekli gündeme getiren bir gazeteciyim bu müzeye ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu dün bir kez daha gördüm.

Hereke İpek Halı Fabrikasına Tarihi Ziyaret

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Bilişim Vadisi’nden Hereke’de tarihi Hereke İpek Halı Fabrikası’na giderek, halka hitap edip, tarihi halı fabrikasında inceleme yaparak önemli açıklamalar yaptı.

Hereke Cumhurbaşkanı’na Hazırlandı

Bir zamanlar dünya markası Hereke İpek Halılarının üretildiği Kocaeli-Hereke’deki tarihi halı fabrikası cumhurbaşkanının ziyaretine hazırlanmıştı. Bilbordda Cumhurbaşkanı Körfez’de yazısı yerine “Cumhurbaşkanı dünya ipek halıcılığının Başkenti Hereke”de yazısı yer alsaydı.

Hereke’de 41 yıl önce elbiselik kumaş satın aldığım Sümerbank fabrikasını satın alan firmanın Tavşancıllı görevlisine belgesel çekimi yapma isteğimi söyleyince beni tanıdı ve fabrika sahipleri ile beni görüştürebileceğim söyledi.

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan Gebze’deki tarihi gezisini

Cumhurbaşkanın tarihi Hereke Halı Fabrikası’nı ziyaret etmesi, halıcılık tarihi açısından önemli. Hereke İpek Halıları ile ilgili yaptığımız araştırmaları sizlerle paylaşıyorum

Hereke İpek Halıları ile ilgili yaptığımız araştırmaları www.herekeipekhali.com dan takip edip çektiğimiz Belgeseli izleyebilirsiniz

https://youtu.be/-JbA9uIiO2U



Hereke İpek Halıları ile ilgili hazırladığımız kitap

https://issuu.com/dunya…/…/hereke_i_pek_halisi_ki_tabi_baski

Hereke İpek Halıları ile ilgili daha önce Cumhurbaşkanı sn Erdoğan’a gönderdiğimiz raporla ilgili haber

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/…/hereke-ipek-haliciligi-dev…

Cumhurbaşkanını Hereke Konuşmasından Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Dokuma Fabrikası ziyareti öncesi halka hitap etti

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanlığı otobüsünden halka hitap eden Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Bugün Türkiye'nin kendi otomobilini dünyaya takdim ettiğini dile getiren Erdoğan, Bilişim Vadisi'nde tören yapıldığını anımsattı.

Erdoğan, İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanıyken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne halı siparişi verdiğini, Hereke Halı Fabrikası’nda dokunan halının 1,5- 2 ay kadar önce de teslim edildiğini belirterek, 108 metrekare olan halının el işleriyle ağırlıklı olarak kadınlar tarafından dokunduğunu anlattı.

Erdoğan, bu kadınları külliyede misafir ettiğini ve teşekkürlerini sunduğunu kaydederek, kadınlara "En kısa zamanda Bilişim Vadisi'nde törenimiz olacak. O törene geldiğimizde hem halı fabrikasına uğrayacağım hem de Körfezlilerle Kocaelilerle bir arada olacağız." dediğini söyledi.

Halıyla ilgili yurt dışından gelen misafirlere, "Bu halı ithal halı değil. Bu halı benim Herekeli hanım kardeşlerimin el emeği, göz nuruyla yapılmış halıdır." dediklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama bunlar bırakın arabayı, halıya bile tahammül gösteremediler. Türkiye'nin sevincine, gururuna ortak olamadılar. Biz elbette bunların ne düşündüğüne, ne dediğine bakmıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin kanaatidir, sizlerin düşüncesidir. Hak ve halk razı olduğu sürece CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Her zaman dediğim gibi, bizim gayemiz millet, bizim gayemiz hizmet. Bizim gayemiz bu makamlara aziz milletimiz getirdiği için, siz getirdiğiniz için size hizmetkar olmak. Biz size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Bundan daha büyük bir paye olabilir mi? Bitti. İlk günkü heyecanla aşkla size ve ülkemize hizmet ediyoruz."

Bu anlayışla son 17 senede ülkeye pek çok eser kazandırdıklarını, geride bırakılan dönemde Kocaeli'ye 30 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Bu yatırımlardan tabii ki Körfez ilçemiz de Hereke de nasibini aldı. Roma döneminden kalan ve tamamen yerin altında olan şu gördüğünüz Hereke Kalesi'ni yeniden ayağa biz kaldırdık. Yaptığımız restorasyon çalışmasıyla 1400 yıllık bu eser Hereke ile beraber tüm Körfez'in gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 meslek yüksekokulunun bulunduğu ilçeye, bir yükseköğrenim yurdu kazandırıldığını, 22 bin metrekarelik alana Kocaeli Üniversitesi’nin ek hizmet binasının inşa edildiğini anlattı.

İlçeye 17 yılda 8 adet kültür merkezi ve yarı olimpik bir spor salonu inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, Hereke'deki kültür merkezine elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı verildiği için teşekkür etti.



Kimler katıldı?

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti.