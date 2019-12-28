YERLİ OTOMOBİL BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

Benim için sadece erken seçim öncesi göz boyamak amaçlı bir çalışma olmuş o kadar...Çünkü İtalyanlar birçok otomobil firmasına el yapımı prototip araçlar hazırlayarak fuarlarda tanıtım amaçlı satarlar.Nitekim bu özel yapım araçları alan firmalar sadece kendi marka logolarını yapıştırarak fuarlarda görücüye çıkartırlar, fakat asla bir seri üretimleri olmaz. Çünkü çoklu üretim bantları olmadığı gibi yedek parçalarının da üretimi yapılmaz.Kısacası alırsınız tanıtırsınız ve garajınızın bir kenarına bırakırsınız o kadar...Şimdi birde size yakın zamanda yollara çıkan Çin Halk Cumhuriyeti destekli otomobil firması Gelly ve Hindistan Devleti destekli bir otomotiv devi olan Tata'nın nasıl doğduğunu çok kısaca anlatayım...Öncelikle bu ülkelerin içinden yalnız otomobil üretimi yapabilmek amacıyla farklı bilim dallarından yüzlerce AR-GE görevlisi seçilerek dünyanın dört bir yanındaki otomobil üretim bantlarında iki yıldan fazla süre görev aldılar.Bu görevlilerin bütün masraflarını gönderdikleri ülkeler karşıladı.AR-GE çalışmaları bitip ülkelerine döndükleri zaman motordan dış tasarıma, elektrik aksamından program yazılımlarına kadar çok geniş bir üretim konseyi oluşturdular.Daha sonrasında ise otomobilin tüm parça tasarımlarını hazırlayıp o parçalara göre aynasından kapısına tamponundan farlarına kadar üretim bandı makineleri yaptılar.Nitekim işleri daha bitmedi parça üretim fabrikalarını kurduktan sonra birde hepsini tek parça halinde çıkartıp tamamlanmış bir otomobil üretebilmek için devasa bir montaj fabrikası yaptılar. Fakat yine bitmedi araçların hızlı ve seri üretilebilmesi için montaj ünitelerinde insan yerine programlanmış robotların çalışması gerekiyordu.Sonuçta onları da yine kendileri yaptılar.Şimdi bu markanın 4 farklı modelini piyasaya sürmek istiyorsanız eğer, her model için de farklı üretim ve montaj bantları kurmak zorundasınız yani tüm ünitelerden 4'er tane yapıyorsunuz.Sonuç olarakta bu süreç 6 yıldan fazla sürmüştü arkadaşlar !..İşte yaşanan tüm bu yoğun süreçlerden sonra Hindistan ve Çinli devlet yetkilileri üretim bantlarından çıkan ilk arabalarını ilk milli ve yerli arabaları olarak tanıttılar.Anlayacağınız bizim gibi İtalyanların bütün otomobil firmalarına fuarlar için dağıttığı o prototip araçlardan satın alıp işte buyrun yerli ve milli arabamız diyerek birden insanların önlerine koymadılar !.Ayrıca yine unutmayın ki İtalyanların 1998 yılında üretimini durdurduğu Nato helikopterlerinin üretim bantlarını ülkemiz satın aldıktan sonra ilk yerli ve milli savaş helikopterimiz Atak olarak piyasaya çıkarmışlardı...Düşünün ki bugün Bodrum'daki 100 odalı The Marmara Hotel'in inşaatı bile 3.5 yılda bitmişti. Tam arkasındaki daha küçük alana sahip Grand Yazıcı'nın inşaatı ise 2.5 yıl almıştı. Yani burada küçük butik otellerden bahsediyoruz, üstelik kendi inşaat firmalarınca çok hızlı bir şekilde çalışarak yapılmasına rağmen !.Fakat biz burada son teknoloji ile döşenmiş 1.000.000 metrekarelik kapalı bir alan inşaatı ile fabrikanın kurulması ve tüm üretim ve montaj hatlarının bitirilerek arabaların seri halinde üretimle yola çıkması için 1 yıllık süre veriyoruz !.İnanın bu söyledikleri hayal ötesi bir seçim kandırmacasından başka birşey değildir sevgili arkadaşlar.En basiti şöyle düşünün. Volkswagen firması Manisa'da açmayı planladığı montaj fabrikasının yapımını bile yaklaşık 26 ayda bitireceğini açıklıyor, yani 2 yıldan fazla !.Bakın kullanacağı bütün fabrika makineleri ile otomobilin tüm parçalarını Almanya'dan hazır bitmiş olarak getiriyor, Manisa'da sadece parçaları birleştirmek için montaj hattı kuruyor ve bunu kurması bile 2 yıldan fazla sürüyor.Bizimkiler ise herşeyi ile sıfırdan bir fabrika kurup, personel ve teknisyenleri yetiştirdikten sonra 4 farklı modelde aracı seri halinde üretip 1 yıl sonra piyasaya süreceklerini söylüyorlar !..Bunu gidin BMW-MERCEDES çalışanlarına sorun sizinle sabaha kadar dalga geçerler.Evet şimdi gelelim son cümlelerime;Bu gördüğünüz Lamborghini'nin fuarlarda tanıttığı yeni prototip modelidir. Aracı tasarlayan Pininfarina adındaki firma aynı zamanda Maserati, Aston Martin, Mc Laren, Jaguar ve Lexus gibi bir çok otomobil firmasınında fuarlardaki prototip araçlarını üreterek astronomik paralar kazanır.Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın bügün tanıttığı milli arabamızın logosunda eğer TOGG yazmasaydı önümüzdeki yılın ilk otomobil fuarında büyük ihtimalle LEXUS yazardı. Çünkü italyanların işi bu, tasarım yapıp satıyorlar anlatabiliyormuyum ?.Fakat belirtiğim gibi bu araçlar el işçiliğiyle özel üretim yapıldığından dolayı herhangi bir seri üretim ve montaj bandı da söz konusu olamaz sevgili arkadaşlar.Ben size şimdiden erken seçim söylemlerine alışın derim. ' şeklinde açıklamada bulundu.