banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yerli Teknolojiye Güven Artmalı

"Yerli ürünlerin yabancı markalardan hiçbir şekilde bir kalite farkı yok”

Yerli Teknolojiye Güven Artmalı

01 Mart 2019 Cuma 09:10

Kamuda yerli teknoloji tüketiminin payının sadece yüzde 10 olduğunu belirten, Türkiye’de bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip Technopc’in Yönetici Ortağı Murat Yücel, “Öncelik yabancı markalara veriliyor. Oysa yerli ürünlerin yabancı markalardan hiçbir şekilde bir kalite farkı yok” dedi. Yücel, kamuda yerli teknoloji kullanımının artmasının istihdama da pozitif yansıyacağını söyledi.

“Daha iyi teknolojik ürünler” üretmek amacıyla kurulan ve Türkiye’de bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesine sahip olan Technopc’nin Yönetici Ortağı Murat Yücel, kamuda yerli teknolojiye daha fazla şans verilmesini istediklerini söyledi. Kamuda desktop pc, mini pc, notebook ve AIO (All in one) ürünlerinin kullanıldığını belirten Yücel, “Bu ürünlerde yerli üretimin payı yüzde 10 civarında. Devlet genel olarak bütçe yatırımları sürecinde Türk markalarına yüzde 10 oranında bir pay ayırıyor. Öncelik her zaman yabancı markalara ait ürünler oluyor. Oysa yerli ürünlerin yabancı markalardan hiçbir şekilde bir kalite farkı yok” diye konuştu.

Yabancı markaların 30 yıldır Türkiye pazarında boy gösterdiğini, bu yüzden firmaların/insanların kafasında ister istemez bu markaların daha iyi olduğu yönünde bir algı olduğu için talebin bu yönde gerçekleştiğini anlatan Yücel, “Bunun tamamen algı operasyonu süreci ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Yerli teknoloji istihdamı da artırır

Kamuda yerli teknolojinin kullanılmasıyla ithalat maliyetlerinin ciddi oranda azalacağını söyleyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli tüketim Türkiye’nin dövize olan bağımlılığını sınırlandırır. Yerli üretimin Türkiye’de artması durumunda istihdamın artması da söz konusu olur. Böylece Ar-Ge ve gelir seviyeleri gibi konularda da gelişme sağlanır. Yurt dışına herhangi bir ürünü satabilmeniz için öncelikle kendi iç pazarınızda da söz sahibi olmanız gerekir ki yurt dışı satışlarınızda artış olsun. Yabancı firmaların dayattığı ürün gamları sınırlıdır ve bu standartların üzerine çıkmak istemezler. Yerli üretim bunun önüne geçip ihtiyaca yönelik ürünlerini şekillendirir ve ihtiyaca göre hizmet verir.”

Ön yargılar yıkılmalı

Kamuda kullanılan tüm teknolojik ürünleri ürettiklerinin bilgisini veren Yücel, bugüne kadar emniyet, savunma, sağlık, enerji ve havalimanları gibi sektörlere hizmet verdiklerini ve tecrübelerine güvendiklerini söyledi. Yerli markaya olan ön yargının yok edilmesi gerektiğini belirterek, “Yurt dışına olan bağımlılık alışkanlığımızdan vazgeçmeliyiz. İhtiyaçlarımızı kendi bünyemizde çözüyor olduğumuz gerçeğine inanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.  

İhalede yerli şirkete yüzde 15 veriliyor

Yakında yapılacak kamu ihalelerinin tamamı için hem müşteri tarafında hem de demolarda hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Yücel, farklı avantaj sağlayan ürünlere sahip olduklarını, ayrıca AIO ve endüstriyel tabletlerde tekniğin yanı sıra performans anlamında birçok markaya göre önde olduklarını söyledi. Ancak bu ihalelerde yerli şirketler için yüzde 15 gibi bir oran belirlendiğine işaret eden Yücel, beklentilerini şöyle sıraladı: “Kamu ihalelerinde yüzde 15 gibi bir oran belirleniyor, fakat şartnamelerde yurt dışı lokasyonlarda hazırlanmış kalite belgeleri isteniyor. Bu anlamda devlet tarafından daha fazla esneklik bekleniyor. DMO (Devlet Malzeme Ofisi) ihalelerinde de aynı fiyat avantajının sağlanması önemli. Kalite belgelerinin de DMO ifadelerinde rekabet şeffaflığı yüzünden istenmemesi gerekir.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’ ‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Millet İttifakından Esnaf Turu Millet İttifakından Esnaf Turu
Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri Yeni Deprem Yönetmeliği Semineri
Perşembe günü verilmeye başlanacak! Perşembe günü verilmeye başlanacak!
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı! Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi açıldı!
Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi Darıcalılara Millet Bahçesi Müjdesi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

‘’Ben kazanmayacağım, mahallem kazanacak’’
Tatlıkuyu Mahallesi Muhtar Adayı Hacı Yıldırım adaylık sürecini ve mahallesinin sorunlarını anlattı....

Haberi Oku