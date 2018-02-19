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Yesevi Ocağı Sertaç Demir’i Konuk Etti

Yesevi Ocağı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, Mühim Meseleleri, Mümtaz Konuşmacılarla Buluşturmaya Devam Ediyor.

Yesevi Ocağı Sertaç Demir'i Konuk Etti

19 Şubat 2018 Pazartesi 16:08

 
Yesevi Ocağı’nda, Geçtiğimiz Cuma günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sertaç Demir’in konuşmacı olarak katıldığı ‘’İslam Tarihinde Türkler’’ konulu konferans gerçekleştirildi. Kocaeli Türk Eğitim-Sen Başkanı Yaşar Şanlı, Kocaeli Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Turancı Hareket Platformu Başkanı Özer Mert Özdemir ve Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Süleyman Pekin’in teşrif ettikleri programa üniversite öğrencilerinden de ilgi büyüktü.
İslam tarihinde Türklerin İslam Medeniyetine yaptığı katkıların hiçbir zaman yadsınamayacağını ve inkârının da bilim ve tarihle çatışmak olacağını her fırsatta vurgulayan Sertaç Demir ardından şunları ekledi; ‘’Bizim bu görüşlerimizi boş gurur, kibir ve ırkçılık olarak yorumlayacak kişilerin, batılı düşünürlerin perspektifinden konuya eğilmeleri yerinde olacaktır. O batılı aydınların nazarıyla dile getirecek olursak, eğer Türkler İslam Dinine intisap etmeseydi; Musevilik gibi İslamiyet de Hicaz’da bölgesel bir din olarak kalacaktı.
Doğru Bilinen Bir Yanlış.
İlk Müslüman Türk Devleti’nin Karahanlı Devleti olarak bizlerce kanıksandığını söyleyen Sertaç Demir bunun bir yanlış olduğunu ilk Müslüman Türk Devletinin Almuş Han liderliğinde ki İdil-Bulgar Devleti olduğunu söyledi.
Sertaç Demir, Abbasiler ile Türklerin askeri alanda önemli görevlere getirildiğini belirtirken, Selçuklu İmparatorluğu’nun; Sultan Baybars ile Ayn Calut Savaşı’nda Moğolları hezimete uğratması ile İslam’da siyasi liderliğin Türklere geçtiğini ve bu savaşın Türk-İslam ilişkilerinde Talas Savaşı’nın ardından ikinci dönüm noktası olduğunu aktardı.
Türklerin İslam’a girişiyle mütekabil olarak her iki medeniyetinde şereflendiğini söyleyen Sertaç Demir son olarak şunları belirtti: ‘’İslam Medeniyeti bir çok milletle tanışmış ve bir çok millet İslam Dinine mensup olmuştur. Ama şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki Türkler kadar İslam’ı içselleştiren başka bir millet yoktur.’’ Dedi.
Güzel anlatımından dolayı Sertaç Demir’e teşekkürlerini sunan Yesevi Ocağı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Genel Başkanı Eren Elmalı, ardından kendilerine Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’ini hediyesiyle program son buldu. 

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