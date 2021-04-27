Yeşil Alanlarda Temizlik Çalışması

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alan ve parklarda çim biçme ve tırpan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yeşil alanlarda ve çeşitli noktalarda uzayan yabani otları temizliyor. İlçe genelinde hummalı çalışma yapan ekipler yaz mevsiminde en çok kullanılan ortak alanlardan olan park, bahçe ve mesire alanlarında ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Yoğun bir mesai yapan ekipler, park ve bahçelerde tamir, bakım ve onarım çalışmaları da yaparak parkları hazır hale getiriyor. Çayırova’nın dört bir yanında çim biçen ve tırpan çalışması yapan ekipler hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.
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