Yeşil teknoloji masaya yatırıldı

Yeşil biyoteknoloji araştırma ve uygulamalar alanında uzman bilim insanlarının sunumları ile gerçekleştiren ‘International Green Biotechnology Congress’, Dedeman Bostancı İstanbul Hotel & Convention Center’da 11-13 Eylül 2017 tarihleri arası yapıldı. Bitkilerin besinsel niteliğini iyileştirme ve miktarını artırma ve üretim ekonomisini de iyileştirme amacıyla bitkiler üzerinde biyoteknolojik yöntemler uygulayan “yeşil biyoteknoloji” araştırma ve uygulamalarını irdelemek üzere 2015 yılında Green Biotechnology Workshop’unun düzenlenmesinin ardından bu sene, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ), Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi A.Ş. ve MİTTO iş birliğiyle” International Green Biotechnology Congress” düzenlendi.







Kongrede, gen düzenlemeleri, bitki gen ekspresyon analizleri, bitki mikrop etkileşimleri, omik yaklaşımlar, sekanslama yoluyla genotip çıkartılması, ikincil metabolit üretimi, fitoremediasyon, genetik kaynakların korunması, tarımda nanoteknoloji ve biyofortifikasyon konularında uzman 120 bilim insanı çalışmalarını paylaştı. Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı’ nın GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi olduğu uluslararası kongreye Türkiye’nin pek çok üniversite ve tarımsal araştırma merkezlerinde çalışan araştırmacıların yanı sıra İtalya, Finlandiya, Pakistan, Hindistan, Güney Afrika ve Yeni Zelanda’dan da bilim insanları katıldı.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Kongrenin açılış konuşmasını ise GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün gerçekleştirdi. Görgün, konuşmasında, biyoteknolojinin git gide büyüyen bir pazar olduğundan söz etti ve ülkelerin yeşil biyoteknolojiden elde edeceği gelirin gelecekte daha da artacağına işaret eden istatistiklerden örnekler verdi. Bu nedenle, söz konusu kongrenin hem Türkiye hem de GTÜ için büyük bir şans olduğunu belirtti. Ardından sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye, dünyanın buğday, mercimek, kayısı ve badem gibi en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği ülkelerden biridir. Günümüzde bu bitki genetik kaynaklarını yalnızca gıda ve tarım amacıyla korumak için değil, aynı zamanda bu mahsullerin niteliğini iyileştirmek ve miktarını da artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Giderek artan gıda talebini karşılamak üzere, modern tarım en yeni biyoteknolojik yöntemlerden faydalanmaktadır. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ve araştırmaya büyük önem veren Gebze Teknik Üniversitesi de biyoteknoloji alanındaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu vesileyle, GTÜ’de başlatılan kriyoprezervasyon çalışmalarının Türkiye’nin ilk kriyobankasının kurulmasına ön adımlarının atıldığını söylemekten gurur duyuyorum. Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden katılım gösteren değerli konuşmacı ve davetlilerimiz, sizlere verimli tartışmalarla dolu bir kongre diliyor ve bu denli önem arz eden yeşil biyoteknoloji alanında bu kongrenin düzenlenmesini sağlayan organizasyon komitesini de tebrik ediyorum.”







11-12 Eylül tarihlerinde sözlü oturumların gerçekleştirildiği kongrede, 13 Eylül günü poster sunumları yapıldı. Katılımcılar, bu uluslararası kongre ile diğer kurumlarda biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme ve fikir alışverişinde bulunma fırsatına sahip oldu. 2019 yılında 2.’si yapılacak olan ‘International Green Biotechnology Kongresi”ne Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde GTÜ’ nin de desteği ile gerçekleştirilmesine karar verildi.