Yeşilay Haftası'nda anlamlı sergi

Darıca Mustafa Kemal İlkokulu Yeşilay Haftası münasebetiyle Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açtığı resim sergisiyle alkol ve sigara bağımlılığına dikkat çekti.

Sergi açılışına katılarak duyarlı davranışlarından dolayı okul yönetimi ve öğrencileri tebrik edne Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sigara ve alkol kullanımının son yıllarda çıkarılan kanunlarla aşağı seviyelere doğru inmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Başkan Karabacak Yeşilay Haftası’nın gençleri bilinçlendirmesi adına önemli olduğuna dikkat çekerek “Yeşilay Haftası’nın her yıl değişik etkinliklerle kutlanarak insanlara alkol, sigara ve madde bağımlılığı konusunda bilgiler verilmesi önemli. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara, alkol ve madde bağımlılığı konusunda daha bilgili ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Toplumda yıkıcı etkileri olan bu zararlı alışkanlıklar ülkemiz ekonomisine de büyük kayıplar vermektedir. Zararlı maddelerle mücadele eden kurum ve kuruluşlara destek vermek sorumluluk taşıyan herkesin görevidir. Çevremize ve ailemize örnek olma adına ve sağlıklı bir yaşam adına, zararlı maddelerden uzak durmalı, spor yapıp sağlıklı beslenmek gerekli. ’’diyerek öğrencilere nasihatlerde bulundu.