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Yeşilay'dan Ak Parti yönetimine ziyaret

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gebze Şubesi Yönetimi, göreve yeni gelen Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar’a ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeşilay'dan Ak Parti yönetimine ziyaret

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:33


Yeşilay Gebze Şubesi’nin ziyaretinde; bağımlılıklarla mücadele konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yapılan fikir alışverişinde koşulsuz destek sözü sağlayacaklarını ifade eden Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, “Madde bağımlılığı ülkemizin ve bilhassa bölgemizin büyük bir sorunu haline gelmiş durumda. Bunun yanı sıra sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı da ne yazık ki diğer sorunlarımızdan birkaçı. Bunlarla mücadele konusunda elimizden gelen ne varsa yapacağız.” dedi.

 

Ziyaretin sonunda Yeşilay Gebze Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar’a ve yönetimine yeni görevlerinde başarı temennilerini iletti.

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