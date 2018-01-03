Yeşilay'dan Ak Parti yönetimine ziyaret



Yeşilay Gebze Şubesi’nin ziyaretinde; bağımlılıklarla mücadele konusunda fikir alışverişi yapıldı. Yapılan fikir alışverişinde koşulsuz destek sözü sağlayacaklarını ifade eden Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, “Madde bağımlılığı ülkemizin ve bilhassa bölgemizin büyük bir sorunu haline gelmiş durumda. Bunun yanı sıra sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı da ne yazık ki diğer sorunlarımızdan birkaçı. Bunlarla mücadele konusunda elimizden gelen ne varsa yapacağız.” dedi.

Ziyaretin sonunda Yeşilay Gebze Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, Ak Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar’a ve yönetimine yeni görevlerinde başarı temennilerini iletti.