Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli





En büyük yatırımlarını çevreye yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ni gri bir görüntüden yeşile, İzmit Körfezi’ni ise mavi görüntüsüne kavuşturdu. İzmit Körfezi’ni korumak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarında birçok ilki gerçekleştirdi.





YUNUSLAR KÖRFEZ’DE DANS EDİYOR

Sanayi ve turizm kenti Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı altyapı yatırımları, arıtma ve entegre çevre tesisleri, teknolojik projeler ve uyguladığı sıfır kirlilik ilkesi ile ülkemizde birinciliği göğüsledi. Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve ileri biyolojik arıtma tesisleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ni gri, İzmit Körfezi’ni ise siyah görüntüden kurtardı. Yeşil bir renge bürünen Kocaeli’nde, mavi günlerine kavuşan İzmit Körfezi’nde artık yunus balıkları dans ediyor. Balıklandırma projesiyle İzmit Körfezi akvaryuma dönüşmeye başladı.





İZMİT KÖRFEZİ BALIKLANDIRMA PROJESİ

2014 yılında başlatılan İzmit Körfezini Balıklandırma Projesi ile İzmit Körfezi’nin akvaryuma dönüşmesi için büyük bir adım atıldı. Eski günlerine dönen İzmit Körfezi için Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol sonrasında; Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda çalışmalar başlatılarak enstitülerde yetiştirilen levrek, kalkan ve çipura (çupra) yavruları markalanarak 2017, 2018, 2020, 2021 ve 2022 yıllarından düzenlenen törenlerle İzmit Körfezi’ne 30 bin balık bırakıldı. İzmit Körfezi’ndeki balıkçılığa yönelik araştırma projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca; “Derinlerdeki Yaşam” adıyla İzmit Körfezi’nde su altındaki canlı yaşamı incelenerek kitap haline getirildi.













İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en büyük çevre yatırımlarını İzmit Körfezi’ne yaptı. İzmit Körfezi’nin temizliği için İleri Biyolojik Arıtma tesisleri kuruldu. Kirli suların arıtılmadan İzmit Körfezi’ne akması engellendi. Kocaeli Büyükşehir, Türkiye genelinde yüzde 100 arıtma oranına ulaşan ilk ve tek belediye oldu. 24 saat boyunca çalışan tesislerde atık sular arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. Arıtılan suların yüzde 10’u ise prosesten geçirilerek, yeniden kullanılmak üzere kentteki fabrikalara gönderiliyor.





İZMİT KÖRFEZİ 7/24 GÖZETİM ALTINDA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında da İzmit Körfezi 7/24 gözetim altında tutuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2006 yılında verilen yetki ile İzmit Körfezi’nde gemi kaynaklı deniz kirliliklerine yönelik denetimler yapılıyor. Sürekli olarak havadan, karadan ve denizden yapılan kontroller ile 2006 yılından bugüne İzmit Körfezini kirleten 485 gemiye 70.513.259,30 TL ceza kesildi.





DERELERE BARİYER SİSTEMİ

İzmit Körfezi’ni korumak için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 2016 yılından bu yana derelere sabit bariyer sistemi kuruldu. Kurulan sistemle derelerden gelen atıkların İzmit Körfezi’ne ulaşması engellendi. Bariyerlerin tuttuğu atıklar düzenli aralıkla ekipler tarafından toplanıyor. 2016 yılından bugüne derelerden 1500 metreküp atık toplandı. 2007 yılından bu güne kadar ise İzmit Körfezi’nden deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden 7000 m3 atık toplandı.





İZMİT KÖRFEZİ’NİN SU KALİTESİ KONTROL EDİLİYOR

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile yürütülen “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında; İzmit Körfezi’nin su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler 2008 yılından bu yana saha örneklemeleriyle izleniyor. Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen projede, İzmit Körfezi’nde izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda mevsimlik olarak belli derinliklerde gerçekleştirilerek, İzmit Körfezi’ne dökülen 12 adet derede de aylık olarak kimyasal ve fizikokimyasal parametrelerin örneklemesi yapılıyor.