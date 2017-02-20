Yetim Çocuklardan Mektup!

Cansu yardımlaşma derneği tarafından yürütülen bir çalışma sonrasında yetim kalan çocuklardan mektup yazmaları istendi. Çocuklardan biri "Tek arzum bir gün karnım doyuncaya kadar yemek yiyebilmek" diye bir mektup yazdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen çalışma kapsamında, ihtiyaçlarını kağıda döken yetimlere el uzatılıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yürütülen proje çerçevesinde, yetim çocukların ihtiyaçları, kaleme aldıkları mektuplar dikkate alınarak giderilmeye çalışılıyor.

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yetimlerin dertlerine derman olmak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

"Tek arzum bir gün karnım doyuncaya kadar yemek yiyebilmek"

Yılın belirli dönemlerinde tespit edebildikleri yetim çocuklardan ihtiyaçlarını mektupla anlatmalarını istediklerini ifade eden Köylü, bu çocuklardan gelen mektupların yürekleri dağlayacak nitelikte olduğunu söyledi. Köylü, şu şöyle devam etti:

"Yetimlerin yazdığı bütün mektuplar ilgimizi çekiyor, gönlümüzü yaralayan mektuplar. Çocuklar kendi duygularını saf bir şekilde aktarıyor mektuplarda. Mesela yetimin biri diyor ki, 'Tek arzum bir gün karnım doyuncaya kadar yemek yiyebilmek.' Bu sözü okuduğumuz zaman bizim kimyamız bozuluyor. Bir başkası, 'Okula hiç beslenme götüremiyorum. Evde belediyeden aldığımız gıdalardan başka bir şey olmuyor." diye yazmış. Bir mektupta ise çocuk, 'Arkadaşlarıma baktığımda psikolojim bozuluyor. Benim bir çantam bile yok. Defterlerimi poşete koyuyorum." demiş. Bir başka çocuk, 'Bilgisayarım olsun. Öğretmenlerim çıktı alınacak ödevler istiyor. Annemde de para yok. Hep öğretmenlerimden fırça yiyorum. Annemin güzel bir hayatı olmasını istiyorum' dileğinde bulunmuş."

"Her biri tez konusu olabilir"

Her mektubun ayrı bir tez konusu olabileceğini değerlendiren Köylü, yetim çocuklara daha fazla yardım yapabilmek için çalıştıklarını, bu çocuklardan gelen mektuplara göre çalışmaların şekillendiğini vurguladı.

Köylü, sponsor olacak kişileri tespit ettikten sonra her yetim için bir karne düzenlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu karnede yetim çocuğun bilgileri var. Bir tarafında da o yetime sponsorluk yapan hayır sahibinin bilgileri var. Bu bilgileri eşleştiriyoruz. Her yetimi bir şahsa bağlıyoruz ve o şahsın bağışlarını düzenli şekilde o yetimlere ulaştırıyoruz. Tabii yapılan çalışmalar, yapılması gerekenlerin yanında çok zayıf kalıyor çünkü dünyanın birçok bölgesinde yetim kalan çocuklar var. Bilhassa Afrika ülkelerinde. Eğer belli kuruluşlar ve şahıslar yetim çocuklara sahip çıkmazsa devletlerin sahip çıkması gerekir ama devletlerin de ona kudreti yok."

Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda yetersiz kaldığını dile getiren Köylü, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin birbirine benzediğini, bu kuruluşların yeni hedeflere göre çalışmalarında ihtisaslaşmaya gitmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



kaynak AA