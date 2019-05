Yetimlerin Yüzünü Güldüren İftar

İslam ülkelerinin teklifi ve İslam Birliği Teşkilatı’nın desteği ile her yıl Ramazan ayının 15. günü "Dünya Yetimler Günü" olarak kutlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu anlamlı gün kapsamında Antikkapı’da düzenlediği programla yetimlere iftar yemeği verdi. İftar öncesi yetimler için oyun alanları kurulurken yetimlere İHH ve Ayışığı Derneği gönüllüleri eşlik etti. Kendileri için kurulan oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklar, daha sonra iftar yemeğine protokol ile birlikte geçti.



GENİŞ KATILIM

İftar programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ay Işığı Derneği ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Doğan Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İHH Başkanı İsmail Yeşildal, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.







BAŞKAN, ÇOCUKLAR İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

İftar öncesi yetimler için alana şişme oyun alanları kuruldu. Yetimlere İHH ve Ayışığı Derneği gönüllüleri eşlik etti. Kendileri için kurulan oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra protokol üyeleri ile birlikte iftar soflarına geçti. İftar öncesi yetim çocuklarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, onlarla yakından ilgilendi. Başkan Büyükakın, çocukların fotoğraf isteklerini kırmadı.







HER ZAMAN YETİMLERİN YANINDAYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Ramazan ayının her 15’nci günü “Dünya Yetimler Günü”. Bizde yetim gülerse dünya güler diyerek her yıl bu iftar programını gerçekleştiriyoruz. Bugün Kocaeli’nde bulunan yetimlerimiz ile bir araya geldik. Onları sevindirmek ve yüzlerini güldürmek istedik. Bu her zaman yapmamız gereken bir şey. Biz bugün sadece yetimleri hatırlama değil, yetimleri hatırlatmak için bu etkinliği yapıyoruz. Diğer zamanlarda Kocaeli’nde bulunan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bu çocuklarla bir araya geliyoruz” şeklinde konuştu.