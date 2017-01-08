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Yetkileri artırıldı!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yetkileri arttırıldı.

Yetkileri artırıldı!

08 Ocak 2017 Pazar 14:07

 Son yayınlanan 681 sayılı KHK’yla TSK’da kadroların oluşumuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndaki yetkiler, Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Kuvvet komutanlarının atanma süreci Genelkurmay Başkanı’nın teklifiyle başlıyordu. KHK ile artık görüşü alınmayacak. Kuvvet komutanı, Milli Savunma Bakanı’nın önerisi, Başbakan’ın imzası ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile belli olacak.

YAŞ’TA DA DEĞİŞTİ

Eski Personel Kanunu’nda kuvvet komutanlarının atanması ve görev süresi uzatım süreci, Genelkurmay Başkanı’nın teklifiyle başlıyordu. Yeni KHK ile artık Genelkurmay Başkanı’nın görüşü alınmayacak. Kuvvet komutanının atanması veya görev süresi uzatımını Milli Savunma Bakanı önerecek. Kuvvet komutanı, Milli Savunma Bakanı’nın önerisi, Başbakan’ın imzası ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile belli olacak. Daha önce Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenen ve Yüksek Askeri Şura’da görüşülecek general ve amiral kadroları da artık Milli Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek. KHK ile buna ilişkin 926 sayılı kanunun 21. maddesinde ‘Genelkurmay Başkanlığınca’ ibaresi ‘Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca’ şeklinde değiştirildi. 
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