Ygs Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

YGS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava girecek adayların merakla beklediği sınav giriş yerleri ÖSYM'nin resmi adresinden şuan sorgulamaya açılmış durumda. Adayların işlem yapacağı (AİS) sistemi üzerinden girişler sağlanabiliyor. İşte YGS sınav giriş yerleri hakkında tüm detaylar

YGS giriş yerleri ÖSYM sistemi üzerinden açıklandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok öğrencinin heyecanla beklediği YGS giriş yerleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kullanıcıların erişimine açıldı. İşte, 'sınava nerede gireceğim' sorularını yönelten öğrencilerin merak ettiği konunun detayları

ADAYLAR SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YALNIZCA İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞEBİLECEK

Sınava katılım gösterecek adayların belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yayımlananacak. Bu belgelerin öğrencilerin adreslerine gönderilmeyeceğini duyuran ÖSYM, belgenin T.C. Kimlik Numarası ve AİS şifresi ile çıkartılabileceğini açıkladı.

YGS giriş belgesinin sınavdan 10 gün öncesine kadar açıklanacağını duyuran kurum, sınav tarihine kadar çıktı alınabileceğini belirtti.

Merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafın yer alacağı giriş belgesinde, adayların farklı bir salonda sınava girmesi engellenmiş olacak. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı ise geçersiz sayılacak.

YGS SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar yenisini internetten edinebilecek. Adaylar, internetten edinecekleri

Sınava Giriş Belgelerinde renkli veya siyah beyaz seçeneklerini kullanabilecek. Fakat, belge üzerindeki fotoğrafın görünebilir olması önem taşıyacak.

BELGE ÜZERİNDE YAZI OLMASI DURUMUNDA SINAV GEÇERSİZ SAYILABİLİR

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

SINAVDA BULUNDURULMASI GEREKEN VE YASAK OLAN EŞYALAR

Sınavda adaylar yanına sadece bir adet pet şişe su alabilecek. Kalem, silgi, peçete ve şeker kurum tarafından verileceği için bunun dışında getirilen herhangi bir madde kapıdan içeri alınmayacak. İşte, kesin yasaklı olan eşyalar;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel,

açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri tamamiyle yasak olarak belirtilmiştir.



SINAVDA YENİ KİMLİK KARTI ŞART DEĞİL

Sınavda Nüfus Cüzdanı ve Pasaport dışında ehliyet, mesleki kimlik kartı ve diğer tüm belgeler geçersiz sayılacak.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav

günü itibarıyla geçerli olmalıdır.

YGS için yeni kimlik kartı zorunlu olacak mı sorusu etkisini sürdürmeye devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren ÖSYM, YGS için yeni kimlik kartı zorunlu olacak mı sorusuna yanıt verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, üniversite adaylarının 12 Mart’ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) "çipli kimlik kartı" ile girme zorunluluğu bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında, yeni kimlik kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenleneceği düşünülerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini sınav günlerine bırakmamaları gerekiyor.

Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile de sınava girebilecek.