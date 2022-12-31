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Yılbaşı öncesi vatandaşlar kuruyemişçilerin yolunu tuttu

Yeni yıla evlerinde geçirecek olanlar kuruyemişçilere akın etti.

Yılbaşı öncesi vatandaşlar kuruyemişçilerin yolunu tuttu

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:11

Bu yıl da yeni yıla evlerinde girmek isteyen vatandaşların uğrak noktası kuruyemişçiler oldu. 70 lira ile 400 lira arasında değişen kuruyemiş fiyatları yılbaşı sofrasında bu yılda yerini alıyor.

“Her vatandaşın bütçesine göre ürün bulunuyor”
Uzun yıllardır kuruyemiş dükkanı işleten Yafez Ünsal, “Yeni bir yıla giriyoruz ister istemez bunun bir heyecanı var. Eski bir yılı geride bırakıyoruz sevinciyle üzüntüsüyle halkımızda bunu kutlamak için kuruyemiş olmazsa olmazı. Kuruyemiş çeşitleri 70 liradan başlayıp 400 liraya kadar var. Karışık çeşitlerimiz var lüks, özel, ekonomik fiyatlarda ona göre değişiyor. Her vatandaşın bütçesine göre ürün bulunuyor. Kahveye yılbaşı özelinde bir rağbet oluyor. Şekerde de renkli, özel üretim, damla sakızlı, kahveli gibi masaya süs olarak da konulabilen çeşitlerde de hareketlilik oluyor. Önce ülkemize ve İslam alemine yeni yılın mutluluk huzur getirmesini diliyorum” dedi.

“Yılbaşı klasiği, onsuz olmaz”
Kuruyemiş dükkanından yılbaşı alışverişi yapan Okşan Kılıç, “Karışık kuruyemiş aldım. Ülkemize ve milletimize sağlıklı sıhhatli yeni bir yıl olsun. Kuruyemiş bir klasik zaten yılbaşı klasiği, onsuz olmaz. Bizde kendi çapımızda aldık yiyeceklerimizi programımızı yaptık, menümüzü oluşturduk kuruyemişsiz olmaz” diye ifade etti.








İHA
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