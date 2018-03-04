Yılda 4 milyon 460 bin megawhatt enerji

Günümüzün en büyük sorunlarından olan enerji üretilmesiyle ilgili farklı yöntemler uygulanıyor. Fosil yakıtların çevreyi kirletmesi ve sınırlı oranda olması değişik çevreci çözümleri mecbur kılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda çaba sarf ederek yatırımlar yapıyor. HES projeleriyle enerji üreten Büyükşehir Belediyesi İSU güneş ışınlarını enerjiye dönüştürmek için yeni bir proje uyguladı.



HATLARA VERMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda hizmete girerek Kandıra Bölgesine su sağlayan Namazgah Garajı dev bir güneş tarlasına ev sahipliği yapıyor. Barajın çevresindeki 60 dönümlük alanda oluşturulan Güneş Enerji Sistemleri (GES) devreye sokuldu. EPDK ile yapılan protokol çerçevesinde İSU, ürettiği enerjiyi hatlara vermeye başladı. Yılda 4 milyon 460 bin megawhatt elektrik üretmesi hedeflenen güneş tarlası, 2 milyon 150 bin liralık tasarruf sağlayacak. 17 milyon liraya mal olan güneş santrali, 7 yılda kendini amorti edecek.





60 BİN METREKARE

Kendi enerjisini sağlamak ve enerji giderlerini azaltmak amacı ile Büyükşehir Belediyesi İSU, alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Namazgah Barajı, Soğuksu ve Avluburun Hidroelektrik Santrallerinin (HES) ardından İSU, Namazgah Barajı’nın koruma alanındaki 60 bin metrekare alanda Güneş Enerji Santrali yaptı. Güneş Enerji Santrali yılda 2 milyon 150 bin lira değerinde elektrik üretecek.







İKİNCİ GES DE GELECEK

Arıtma tesisleri nedeniyle enerji giderleri artan İSU, bu giderleri azaltmak amacı ile tüm alternatif enerji üretim kaynaklarıyla ilgili yatırımlar yapıyor. İSU Namazgah Barajı bölgesinde yaptığı GES projesine ilave olarak aynı büyüklükte ikinci bir proje daha gerçekleştirme hakkı bulunuyor. İSU önümüzdeki yıl ikinci GES projesini de de hayata geçirmeye hazırlanıyor.