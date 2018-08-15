Protokol imza töreninde eğitime verilen katkıları takdirle karşıladığını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü içerisinde Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü yapılmak üzere bugün Yılport Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım Bey ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüzle bir protokol imzalıyoruz. Yaklaşık olarak 25 bin metrekare kapalı alanı olacak bir eğitim kampüsünü hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yılport hem Kocaeli’de, hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitime katkı sunan bir kuruluşumuzu anlamda eğitime katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise GTÜ' nün böyle önemli bir eğitim hizmetinde yer almasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.Aslan, kampüse ismi verilen merhum iş Adamı Mehmet Yıldırım'ın eğitime olan desteklerinin bu kompleksle sürekli hatırlanacağını belirtti. Prorenin hayata geçirilmesinde üniversite olarak üstlerine düşen görevi özenle yerine getireceklerini ifadelerine ekledi.
Yıldırım’ın ismi GTÜ'de yaşayacak
GTÜ ve Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletlmeleri AŞA arasında Gebze Teknik Üniversitesi Mehmet Yıldırım Yılport Eğitm Kampüsü Protokolü imzalandı.
Protokol imza töreninde eğitime verilen katkıları takdirle karşıladığını belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü içerisinde Mehmet Yıldırım Yılport Eğitim Kampüsü yapılmak üzere bugün Yılport Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım Bey ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüzle bir protokol imzalıyoruz. Yaklaşık olarak 25 bin metrekare kapalı alanı olacak bir eğitim kampüsünü hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yılport hem Kocaeli’de, hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitime katkı sunan bir kuruluşumuzu anlamda eğitime katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise GTÜ' nün böyle önemli bir eğitim hizmetinde yer almasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.Aslan, kampüse ismi verilen merhum iş Adamı Mehmet Yıldırım'ın eğitime olan desteklerinin bu kompleksle sürekli hatırlanacağını belirtti. Prorenin hayata geçirilmesinde üniversite olarak üstlerine düşen görevi özenle yerine getireceklerini ifadelerine ekledi.