Yıldız Akademi'de yarıyıl tatil değerlendirmesi

Eğitime yaptığı desteklerle ve gerçekleştirdiği projelerle, ilçede her geçen yıl başarı çıtasını ileriye taşıyan Çayırova Belediyesi, özel olarak oluşturulmuş 50 kişilik “Yıldız Akademi” öğrencileri için LGS (Liseye Geçiş Sistemi) deneme ve hazırlık sınavlarını belirli periyodlarla gerçekleştirmeye devam ediyor. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde TEOG’un kaldırılmasından sonra 8. sınıfların liseye geçişlerini sağlayan Liseye Geçiş Sistemine öğrencileri adapte etmek için ders programlarının hazırlandığı ve çocuklarla birebir ders çalışma imkânının sunulduğu Türkan Göktürk Bilgievi’nde gerçekleşen LGS deneme sınavında öğrenciler ter döktü. Yıldız Akademi öğrencileri, katıldığı LGS deneme sınavı kitapçıklarında temel eğitim dersleri olan Türkçe, Matematik, İngilizce, Din Kültürü, Ahlak Bilgisi, Fen Bilgisi ve İnkılap dersleri için hazırlanan soruları çözdü.

Yıldız Akademi Öğrencileri Deneme Sınavlarıyla Sınav Heyecanını Yeniyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında yapılacak olan LGS sınavı öncesi eğitim temposunu arttıran öğrenciler belirli aralıklarla bilgi ve birikimlerini ölçmek adına sınavlara katılarak bilgilerini güncel tutuyorlar. Türkan Göktürk Bilgievi’nde temel eğitim derslerini, alanında uzman öğretmenler tarafından ücretsiz olarak alan öğrenciler yıl içerisinde belirli aralıklarla yapılan deneme sınavlarına katılarak bilgi ve birikimlerini ölçerken, aynı zamanda da sınav heyecanını deneme sınavlarıyla yenme fırsatı buluyor.

“ Yıldız Akademi” ve “Hedef Gelecek” Örnek Oluyor