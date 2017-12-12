



Karaosmanoğlu, oylama kapsamında, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Karaosmanoğlu, tercihini haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Erdoğan sevgisi", Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 14 yaşındaki çocuk", yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "'Kostak' profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Türkiye sevinci" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Karaosmanoğlu, kategorilere bakıldığında sadece bir karenin değil, birçok fotoğrafın ayrı ayrı anlam taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukla çektirdiği fotoğrafın duygusal bir anlamı bulunduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Anadolu Ajansımız Türkiye'nin en köklü, en önemli haber kanallarından, Türkiye'yi tanıtan güzel bir kurum. Yarışmalarını biz de heyecanla izliyoruz. "Yılın Fotoğrafları" oylaması, spor, yaşam ve haber kategorilerinde çok güzel fotoğraflar var. Çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı'nın bütün çalışanlarına, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.