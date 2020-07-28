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Yılın ilk yarısındaki birim faaliyetleri değerlendirildi

İZAYDAŞ, 2020 yılının ilk altı aylık performansını değerlendirdi.

Yılın ilk yarısındaki birim faaliyetleri değerlendirildi

28 Temmuz 2020 Salı 10:53

2020 yılının ilk altı aylık performansının değerlendirildiği toplantıda İZAYDAŞ yöneticileri, pandemi tedbirleri kapsamında düşük katılımla, yaptıkları çalışmaları ve hedeflerini aktardı. Genel Müdür Muhammet Saraç, toplantının sonunda “Tüm dünyanın yaşadığı olumsuzluklara rağmen şirketimiz ilk altı ayını başarı ile tamamladı. İnşallah artarak devam eder” dedi.

 

ALTI AYLIK FAALİYETLER

Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Mevlüt Gökçe ile birim müdürleri ve EYS temsilcilerinin katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Tam gün süren toplantıda yöneticiler sırayla, 2020 yılının ilk altı ayında hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki altı aya dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

 

GÖKÇE: BEKLENTİLERİMİ KARŞILADI

Toplantının değerlendirme bölümünde konuşan Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Gökçe, İZAYDAŞ’ı, tecrübeli bir kadronun yönettiğine dikkat çekerek “Bu kadroya yeni dâhil olmuş bir yönetici olarak, katıldığım bu ilk toplantının beklentilerimi karşıladığını ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

 

ULUDAĞ: İYİ DURUMDAYIZ

Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, İZAYDAŞ’ın samimiyetle ve özveriyle çalışan güçlü bir şirket olduğunu belirtti. Uludağ, “Artıları ve eksileri ile genel anlamda iyi durumdayız. Oryantasyon ve eğitim noktasında daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Atık gelişlerinde ise İSG konusundaki hassasiyetimizi daha ileri taşımalıyız” şeklinde konuştu.

 

SARAÇ: BAŞARIMIZDA HER ÇALIŞANIMIZIN KATKISI VAR

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirket olarak ortaya konan performansa katkı sağlayan bütün çalışan ve yöneticilere teşekkür etti. İZAYDAŞ’ın aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir şirketi olduğunu kaydeden Genel Müdür Saraç, “Bu noktada bize vizyon katan ve her türlü desteği esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi. Saraç, “Tüm dünyada olduğu gibi yaşanan olumsuzluklara rağmen şirketimiz ilk altı ayını başarı ile tamamladı. İnşallah böyle artarak devam eder. Her zaman ileriye doğru attığımız adımlarla ve yatırımlarımızla devam ediyoruz. Bu başarılarda her bir çalışanımızın katkısı var. Bugün burada bize düşen, artılarımızı söylerken eksiklerimizi de görüp çözüm yolları üretmektir” diye konuştu.

 



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