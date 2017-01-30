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“YILIN SANAYİ VE ÜRETİME KATKI ÖDÜLÜ” VAHİT YILDIRIM’A VERİLDİ

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım “Yılın Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

'YILIN SANAYİ VE ÜRETİME KATKI ÖDÜLÜ” VAHİT YILDIRIM'A VERİLDİ

30 Ocak 2017 Pazartesi 23:02


Uluslararası 7'nci Buhara Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen geceye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları, İşadamları ve sanatçılar katıldı.

Birçok dalda ödül verilen organizasyonda, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Yılın Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

Vahit Yıldırım'a ödülü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından takdim edildi. Yıldırım gecede yaptığı açıklamada, “Türkiye’de iki önemli unsur var dikkat çekmek istediğim. Ülkemizin güvenliği ve ülkemizin ekonomisi. Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğu için gece-gündüz demeden çalışan askerlerimiz ve polislerimiz. Türkiye ekonomisine yön veren, ülke ekonomisine muazzam katkı sunan ve yine gece-gündüz demeden çalışan ve üreten organize sanayi bölgelerimiz ve sanayicilerimiz. Bu iki kurum da, bu ülkenin yapı taşlarından. Bu iki kurum da 24 saat çalışıyor. Biz bugün buradayız ama askerlerimiz ve polislerimiz ülkemizin huzuru ve güvenliği için görevlerinin başındalar. Biz bugün buradayız ama 304 organize sanayi bölgesinde, 62.000 firma 2.2 milyon çalışanı ile bu ülkeye hizmet sunmak ve bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çok zor şartlarda çarkları döndürmeye çalışıyorlar. Şartlar ne olursa olsun, taşına toprağına kurban olduğum ülkem için bizler; üretmeye, çalışmaya, çarkları döndürmeye devam edeceğiz. Öncelikle Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ve bu güzel organizasyonu düzenleyen ve emeği geçen tüm  Buhara Medya Grubuna teşekkür ediyorum ”dedi. 

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