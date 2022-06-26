Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı

"Yolda yaşadığımız tüm stresi tüm yorgunluğu burada unutuyoruz. Vatan sevgisi böyle bir şey. Ailemizi çok özledik. Tüylerim diken diken oluyor. Tatil bittiğinde dönüş yolunda gelecek yılın tatilini düşünmeye başlıyoruz. Bir yılın hemen geçmesi ve bir an önce Türkiye'ye gelmek için gün sayıyoruz."