Yılmaz ve Söğüt Hereke’yi Turladı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, teşkilat üyeleri ve meclis üyesi adayları ile birlikte Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Hereke Agah Ateş ve Hacı Akif Mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundular. Mahallede faaliyet gösteren Hereke Semt Polikliniği’ni ve Hereke Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden AK Partililer burada çalışanlarla kolaylıklar dilediler.



Esnaflara yapılacak projeler hakkında bilgi veren, onların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Adayı Şener Söğüt, “Halkımızın görüşlerini de alarak hazırladığımız projelerimiz ile sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını da yerine getirerek Körfez’imizi daha güzel noktalara taşımak amacı içinde hizmet vereceğiz” dedi. Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da Herekelilerden istikrarın devamı için Şener Söğüt’e destek istedi.