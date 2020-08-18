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Yılmaz’dan Çiftçi’ye Ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti.

Yılmaz'dan Çiftçi'ye Ziyaret

18 Ağustos 2020 Salı 16:45

Gün içerisinde ilçede bir dizi programlar gerçekleştiren ve akabinde Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin’i, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dünmez ve ilçe yöneticileri eşliğinde ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz son ziyaretini başkan Çiftçi’ye gerçekleştirdi. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişi içerisinde, Çayırova için projelendirilen yatırımlarında masaya yatırıldığı ziyarette projelerin aşamaları hakkında da bilgiler paylaşıldı.
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