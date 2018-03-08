Yılmaz'dan Köşker'e sert eleştiriler

Yılmaz, “CHP ilçe başkanı olarak Gebze Belediye başkanı Sayın Adnan Köşker’e e bir tavsiyem var, CHP’yi ve CHP’lileri eleştirirken dikkat edeceksin ağzınızdan çıkan her söz sizi bağlar zamanı gelince de karşınıza çıkar ve mutlaka cevabınızı alırsınız.”dedi.

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti , “Mart ayı Belediye meclis oturumunda meclis üyemiz Salih Işık ve eski ilçe başkanı arkadaşımız Av. Recep Dursun hakkında söylemiş olduğun cümleler oturduğun koltuğun ağırlığına hiç yakışmıyor.

MAKAMINIZA YAKIŞMAYACAK DAVRANIŞ İÇİNDESİNİZ

Yine meclis toplantısına katılan CHP ilçe yönetim kurulu arkadaşlarımdan aldığım bilgiler doğrultusun da meclis üyelerimizin konuşmalarını sık sık keserek ve Hürriyet Yavuzselim mahalle halkımızın tapu tahsis ve tapusuz yurttaşlarımızın sorunlarının Belediye meclisin de gündeme getirilmesini ve bu sorunların konuşulmasını engelleyerek oturduğunuz makama yakışmayacak tavır ve yaklaşımlar da bulunuyorsunuz.

Siz belediye başkanı olabilirsiniz meclis çoğunluğu da siz de olabilir bu size mecliste Halkın haklarını korumaya vatandaşın sesi olmaya çalışan arkadaşlarımızı yok sayma hakkını vermez.

Yine hem meclis salonun da hem de nikah salonun da yaptığınız konuşma da CHP ve eski ilçe başkanı Recep Dursun arkadaşımızın söz konusu olan Hürriyet Ve Yavuzselim mahalle halkını kışkırtmak gibi bir söylem de bulunuyorsunuz bu cümleleri kullanırken elinizi vicdanınıza hiç koydunuz mu?

BÖLGE HALKI GERÇEK HAK SAHİBİDİR



Hürriyet ve Yavuzselim mahalle halkı işgalci ve kiracı değildir aksine gerçek hak sahipleridir siz bu hak sahiplerinin haklarını adete rantiye uğruna gasp etmeye çalışıyorsunuz biz bu mahallelerimiz de Haksızlığa Hukuksuzluğa Adaletsizliğe uğrayan halkımızın yanın da yer alıyoruz. Ne zaman dan beri haklının hakkını savunmak halkı kışkırtmak oldu.

Sayın Adnan Köşker CHP geleneğine siyasal kültürüne biraz bakabilirsen her daima haklı olanın yanın da yer almış haksızlığa karşı durmuştur tarihimizi iyice incelersen çok sayıda örnekleriyle karşılaşırsınız.

Biz her daim toprak işleyenin şu kullananındır ve biraz dan bahsedeceğim köylerimizin sorunları hakkında da şunu hatırlatmak isterim ki Köylü milletin efendisidir diyen ecdadın evlatlarıyız.

Siz ve zihniyetiniz maalesef Gebze de ve Gebze halkın da iflas etmiştir.

HALKI KANDIRDINIZ

Senelerdir bu mahalleler de yaşayan halkımızı çeşitli yalan söylemleriniz le kandırdınız ne zaman ki mahallelerdeki halkımız gerçekleri görmeye başladı sizlerin sadece kendi menfaatleriniz için ve her yeri rant alanı gördüğünüzü anladılar o klasik gülünç anlayışınız hortluyor hemen CHP’yi ve CHP’lileri kışkırtıcı olarak suçlamaya başlıyorsunuz.

CHP ilkeleriyle dimdik ayakta kalan bir siyasi partidir ve her zaman işçinin emekçinin köylünün ezilen halkın yanın da yer almıştır bundan sonra da bu anlayışını sürdürecektir.

Gerek biz den önceki arkadaşlarımız gerekse ve bizler halkımızı bilgilendireceğiz ve haklının yanı halkımızın yanında yer alacağız.

Bu gurur bize yeter bu hak sahibi halkımızın haklarını size yetirmeyeceğiz.

Tabi bir hatırlatma daha yapmak benim görevlerim arasındadır tapu tahsis ve tapu sorunlarımız bu iki mahallemiz ile sınırlı değildir yine aynı ve benzer sorunlar Mevlana. Arapçeşme ve Kirazpınar mahallelerimizde de bulunmaktadır biz bu mahalleler de yaşayan halkımızı da bilgilendireceğiz ve haklarını alıncaya kadar da takipçisi olacağız.

Köylerimiz de yaşanan haksızlık hukuksuzluk adaletsizlikler de bizler tarafın dan yakın takiptedir bu köylülerimize yapılan haksızlıkları anlatacağız ve köylerimizi köylü topraklarını rant alanları olarak gören zihniyetinizi anlayışınızı her daim gündem de tutarak köylerde yaşayan halkımızın haklarını koruyacağız.

Şimdi size tavsiyem şudur çekin ellerinizi bu halkın hakkı olan mahallelerimiz den ve Halkımızın tapularını verin.

Tapu tahsis belgesi olanlara bedelsiz tapusuz yurttaşlarımıza da emlak değeri üzerin den ve Halkımız yerin de dönüşümünü kendi tercihleri ile yapsınlar bunu yapabilmelerinin en güzel yolu da bu mahallelerimiz de emsal artışı yani imar artışı yapılarak gerçekleşir..

Kendinizi aklamak için CHP ye atıfta bulunmanız ne kadar çaresiz olduğunuzun en belirgin örneğidir.”

