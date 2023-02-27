Yol Bakım Timi, Seka Devlet Hastanesi Kaldırımlarını Onardı

HASTANE ÇEVRESİNDEKİ KALDIRIMLAR
Seka Devlet Hastanesi çevresindeki parke yaya kaldırımlarının onarımını yapan Yol Bakım Timi, deformasyonların oluştuğu yaya kaldırımlarını onararak hastaneye gelen vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına katkı sundu.
HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER
Kent genelinde yollara yapılan yerinde dokunuş ve gerekli müdahaleler, yaya ve araç trafiğinin hem güvenli hem de konforlu olmasını sağlıyor. Yaya ve araç ulaşımına hızlı, pratik çözümlerle müdahale eden Yol Bakım Timi, kısa süre içerisinde talep edilen noktalarda bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın ulaşım olanaklarından kaliteli bir şekilde istifade etmesine katkı sunuyor.