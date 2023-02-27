Yol Bakım Timi, Seka Devlet Hastanesi Kaldırımlarını Onardı

Yol Bakım Timi, kent genelinde gün içerisinde birçok farklı noktada, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde konforlu ve güvenli yaya ve araç ulaşımı için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım Timi, kent genelinde gün içerisinde birçok farklı noktada, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.

HASTANE ÇEVRESİNDEKİ KALDIRIMLAR

Seka Devlet Hastanesi çevresindeki parke yaya kaldırımlarının onarımını yapan Yol Bakım Timi, deformasyonların oluştuğu yaya kaldırımlarını onararak hastaneye gelen vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına katkı sundu.

HIZLI VE PRATİK ÇÖZÜMLER

Kent genelinde yollara yapılan yerinde dokunuş ve gerekli müdahaleler, yaya ve araç trafiğinin hem güvenli hem de konforlu olmasını sağlıyor. Yaya ve araç ulaşımına hızlı, pratik çözümlerle müdahale eden Yol Bakım Timi, kısa süre içerisinde talep edilen noktalarda bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın ulaşım olanaklarından kaliteli bir şekilde istifade etmesine katkı sunuyor.









