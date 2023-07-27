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Yol Bakım Timinden Hızlı Ve Pratik Çözümler

Büyükşehir Yol Bakım Timi, çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, yaya kaldırımı ve yollarda oluşan sorunu gideriyor

Yol Bakım Timinden Hızlı Ve Pratik Çözümler

27 Temmuz 2023 Perşembe 14:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, yaya kaldırımları ve yollarda oluşan sorunları gideriyor. Kent genelinde ana arterler cadde ve bulvarlar, köy yollarında veya kaldırımlarda meydana gelen deformasyonlar ekipler tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek ulaşım noktasındaki problemler gideriliyor.


HIZLI VE ETKİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi,  kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapıyor. 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale edilerek, hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yayaların ve araçların sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım olanaklarından faydalanması sağlanıyor.


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