banner541
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yolcu otobüsünde eroin bulundu!

Kocaeli otoyolunda durdurulan yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde eroin bulundu!

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:45

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi. Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsü, şüphe üzerine polis eskortu eşliğinde emniyete yönlendirildi. Otobüste, narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı.  Aracın içinde üst bagaj ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelere gizlenmiş 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs personeli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Korona tedbirlerinde sıkı denetim Korona tedbirlerinde sıkı denetim
İstanbul istikameti trafiğe kapandı! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı 841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı
“Ahmet Başaran, çok dürüst bir iş adamıdır” “Ahmet Başaran, çok dürüst bir iş adamıdır”
Başkan Büyükgöz’den Malazgirt ziyaretleri Başkan Büyükgöz’den Malazgirt ziyaretleri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Korona tedbirlerinde sıkı denetim
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 55 kişiye idari para cezası uygulandı....

Haberi Oku