Yolcu otobüsünde eroin bulundu!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi. Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsü, şüphe üzerine polis eskortu eşliğinde emniyete yönlendirildi. Otobüste, narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı. Aracın içinde üst bagaj ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelere gizlenmiş 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs personeli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.