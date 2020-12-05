Yollarda oluşan sorunlara anında müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve talepleri anında müdahale ile karşılıyor. Trafiğin yoğun olduğu ana yollardaki çukur ve bozulan asfaltlara ekipler tarafından torba asfalt serimi yapıldı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar torba asfaltla kapatıldı.

TALEP VE ŞİKAYETLERE KISA SÜREDE MÜHADALE EDİLİYOR

Kent genelinde ulaşıma çare olacak birçok dev projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yollarda doğal nedenlerden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara kısa sürede çare oluyor. Trafiğin yoğun olduğu yollarda oluşan çukur ve bozulmalara torba asfalt yama ile çözüm getiren ekipler, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri karşılıyor. Hava şartlarının elverişli olması ile bozulan yollar sıcak asfalt serimi yapılmasıyla ve yol çizgilerinin çekilmesiyle daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

OLUMSUZ DURUMLARA ENGEL OLUNUYOR

Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’ne gelen yollarla ilgili şikayet ve taleplere anında çözüm bulan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Seka Tüneli Orduevi önünde, Santral rampasında ve Turan Güneş Caddesi’nde ağır tonajlı araçların ve iklim koşullarının sebep olduğu çukurları torba asfalt ile kapatarak olumsuz bir durum yaşanmasına engel oldu.