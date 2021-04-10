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Yollarda Sorunlara Anında Müdahale

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ana yollardaki çukur oluşan, bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yaptı.

Yollarda Sorunlara Anında Müdahale

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:53

 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ana yollardaki çukur, bozulan ve aşınan yollara asfalt yama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların veya iklim koşullarının sebep olduğu çukurların muhtemel bir kazaya sebep olmaması için oluşan çukurlar yama ve torba asfalt serilerek kapatıldı.

 

YOLLARDAKİ SORUNLAR GİDERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların daha modern ve konforlu olabilmesi için projelerini sürdürürken yollarda meydana gelen deformelere de anında müdahale ediyor. Bu kapsamda son olarak Turan Güneş Caddesi, Kartepe Çuhane Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Ömer Türkçakal Bulvarı, İzmit Eski Cezaevi Köprüsü, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, İzmit Seka Tünel Çıkışı, Alikahya Akarsu Caddelerinde torba asfalt serilerek çukurlar ve yolda oluşan bozulmalar giderildi. Başta ana caddeler olmak üzere bozulan ve aşınan yerler trimer kazı makinesi ile önce kazındı daha sonra asfalt yama serimi yapıldı.

 

HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin tespit çalışmaları ile yollara müdahale ediliyor. Bozulan yollarda, araç trafiği açısından bir olumsuzluk yaşanmaması, araçların bozuk yerlerden geçişlerde bir zarar görmemesi için torba asfalt yama ile hızlı ve etkili çözümler gerçekleştiriliyor. Kent genelinde yapılan asfalt yama çalışmalarında kullanılan asfaltlar Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilerek temin ediliyor.

 












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