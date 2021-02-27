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Yönetici Asistanlarına İletişim Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi yönetici asistanlarına “Yönetici Asistanlığı İletişim Eğitimi” verildi.

Yönetici Asistanlarına İletişim Eğitimi

27 Şubat 2021 Cumartesi 14:02

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından belediye bünyesinde görev yapan yönetici asistanlarına iletişim eğitimi verildi. Eğitmen Jülide Sönmez tarafından verilen “Yönetici Asistanlığı İletişim Eğitimi” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

 

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca yönetici asistanlarına eğitim verildi. Eğitim, pandemiden dolayı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

 

“YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI İLETİŞİM EĞİTİMİ”

Eğitim öncesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram kısa bir konuşma yaptı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bayram; “Görevini layığıyla yapan yönetici asistanı arkadaşlarımız yoğun bir şekilde vatandaşlarımızla birebir iletişim halinde ve yöneticilerimizin de işlerini kolaylaştırmaktadırlar. Sunduğumuz eğitimler ile tecrübelerini daha da pekiştirecekler ” diyerek sözlerini tamamladı.

 

EĞİTİM KONULARI

Eğitmen Jülide Sönmez tarafından çevrimiçi olarak “Yönetici Asistanlığı İletişim Eğitimi” önemli konuları kapsadı. İletişimin tanımı ve iletişimi oluşturan öğeler hakkında bilgi vererek eğitimine başlayan eğitmen Jülide Sönmez; “Davranışlarımız Nasıl Oluşuyor?, İletişim Türleri, Benlikler Arası İletişim, İletişimi Nasıl Daha İyi Kurabiliriz?, İkna İçin Temelde Neler Yapmalıyız? Telefonla Etkili İletişim” gibi konular hakkında bilgi verdi. Eğitimin ardından Covid-19 salgını sonrası personelin motivasyonunu artırabilmek adına stresle başa çıkabilme yöntemleri ile ilgili de bilgilendirmeler yaparak eğitimi sonlandırdı.

 









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