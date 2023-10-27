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YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

29 Ekim 1923 tarihi, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük zaferimizin tarihidir. Türlü zorluklar ve imkansızlıklara rağmen ağır bedeller ödenerek, kurtuluş ve bağımsızlık hedefiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve kahramanlık örneğinin ortaya konduğu Kurtuluş Savaşı’nı kazanan aziz milletimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde ikinci büyük zaferini yaşayarak bağımsızlığımızın sembolü olan Cumhuriyetimize kavuşmuştur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

27 Ekim 2023 Cuma 11:47


Milletimizin insanüstü bir gayret, muhteşem bir mücadelesinin ifadesi olan Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugün milletimizin hem tarihe, hem de gelecek nesillere karşı taşıdığı sorumluluk çok önemli, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle Gebze Ticaret Odası olarak bizler; her gün bir basamak daha yükselmek için şüphesiz ki el birliği ile gayret göstermeye devam edecek, ikinci yüzyılda ülkemizi zirveye çıkarmak adına var gücümüzle çalışacağız.

Bu toprakları bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı sonsuz saygı, minnet ve rahmetle anar;  birlik ve beraberliğimizin sağlanmasının en büyük güvencesi olan Cumhuriyetimizin 100. Yaşını ve Cumhuriyet Bayramı’mızı gururla kutlarım.

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