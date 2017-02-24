Yönetim Kurulu Tepkili!

Sağlık Bakanlığının Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yapmayı düşündüğü değişiklik hakkında Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hacer Gündüz, Neriman Uygun ile birlikte Şube de basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapmayı düşünmekte olup, etik olmayan toplantılar tertiplemektedir. Konu ile ilgili sosyal taraflarla görüşmeden, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimleri, Aile Sağlığı çalışanları ve Meslek örgütleri ile istişare etmeden çıkaracağı yönetmelikleri oldu bitti ile hayata geçirme çaba ve gayreti içerisindedir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde “ASM” görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarını ilgilendirecek konular hakkında yapılacak düzenlemeler için sosyal taraflarla görüşülmeden, ASM çalışanları ile istişare edilmeden Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarına dayatılan cumartesi nöbetlerini ASM çalışanları tutmayarak direnç gösterdiler, bu direnç hukuki mücadele ile taçlandırılarak Sağlık Bakanlığına karşı büyük bir zafer kazanılmasını sağladı. Tarihe geçecek bir mücadele karşısında Sağlık Bakanlığı pes etti.

Çalışanlara ve sivil topluma rağmen bu tür düzenlemelerin olmayacağını Sağlık Bakanlığı anlamasına rağmen eski anlayışından ve yanlış yapmaktan vazgeçmiyor. Bakanlık yine sosyal taraflardan ve çalışanlardan kaçırarak Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapmayı düşünmektedir. Edindiğimiz bilgilere göre bu değişikliklerle çalışanlara yeni zulüm kapıları aralanmak istenmektir.

Sağlık Bakanlığı tüccar mantığı ile sorunlara yaklaşmakta, ASM çalışanlarına az para ile çok iş yaptırmak istemektedir. Yapmayı düşündüğü yeni düzenleme ile ASM çalışanlarına ödenen ücretlerde azalmalar olacaktır. İş yükü artacaktır. Ücretlerdeki kesintiler, Yeni performans kriterleri ile cezalar getirmek, mevcut ceza puanlarını arttırmak, tahsis edilen binalardan aile hekimlerinin çıkarılması ve kendilerine yeni yerler kiralamalarını istemek, yeni görevler yüklemek gibi kabul ve tahammül edilemez düzenleme getirmeye çalışmaktadır.

Biz; Sistemin düzeltilmesi ile hem çalışanların hem de vatandaşların memnuniyetinin arttırılmasını, hizmette kalitenin yükselmesini beklerken bakanlığın bu düzenlemeleri ile sistem bir çıkmaza girecektir. Bu düzenlemeler doğru değildir, fayda getirmeyecektir, çalışanı mutsuz edecektir, sistemi bir felaketin eşiğine getirecektir.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığının yapmayı düşündüğü yeni düzenlemeyi ASM çalışanları adına Türk Sağlık Sen olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bakanlık yapacağı yeni düzenleme hakkında ısrarcı olduğu takdirde cumartesi nöbetlerinde olduğu gibi gerekli mücadeleyi göstereceğimizden hiç kimsenin asla şüphesi olmasın.

Bu anlamda ilk adımı atarak Sendika Genel merkezimiz tarafından söz konusu taslak çalışanların menfaatleri göz önüne alınarak incelenmek ve değerlendirmek üzere resmi olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan istenmiştir. Taslakların gelmesiyle görüşlerimiz ve düzenlemelere itirazımız resmi olarak kuruma iletilecektir.

Sağlık Bakanlığı kendi görüşleri doğrultusunda hazırlayacağı yönetmelikle;

Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanının iş yükünü artıramaz.

Ücretlerde kesintiler yapamaz,

Yeni performans kriterleri ile ASM çalışanlarına köle muamelesi yapamaz.

Sağlık Bakanlığı, çalışanların temsilcileri sendikalar, meslek odaları ve gerekiyorsa çalışanlar ile bir araya gelerek tüm tarafların üzerinde uzlaştığı yönetmeliğin çalışma hayatına uyarlanması için çalışma yapmalıdır.

Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Cumartesi nöbetlerindeki mücadele azmimiz teminatımızdır.

AİLE HEKİMLİĞİNİN FELAKETE SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ.