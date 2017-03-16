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Yöresel Yemek Yarışması ilçe elemeleri başlıyor

Yöresel Yemek Yarışması ilçe elemeleri başlıyor

Yöresel Yemek Yarışması ilçe elemeleri başlıyor

16 Mart 2017 Perşembe 21:08

 
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’nda ilçe elemeleri başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışmasında ilçe elemeleri başlıyor. İlçe elemelerinde seçici kurul tarafından final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek.
 
İLÇE ELEMELERİ YAPILACAK

Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını bağlı bulundukları ilçelerdeki KOMEK merkezlerinden ve www.komek.org internet adresi üzerinden yaptı. Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerden başvurular yapıldı. Başvurusu geçerli olanlar ön elemeye tabi tutulacak ve ilçe elemeleri, farklı günlerde aynı seçici kurul başkanlığında gerçekleştirilecek. Bazı ilçe elemeleri yakın ilçelerin birleştirilmesiyle gerçekleştirilecek. İlçelerdeki ön elemelerde katılımcılar yemeklerini evde hazırlayıp getirecek. Alanda mikrodalga ve ısıtıcı bulunup isteyen katılımcılar yemeklerini ısıtabilecek. İlçe elemelerinde derecelendirme ve herhangi bir maddi ödül olmayıp, yalnızca seçici kurul tarafından final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek.
 
ELEME TARİHLERİ BELİRLENDİ

19 Mart Pazar İzmit İlçe elemesi Kadıköy Kültür Merkezinde, 20 Mart Pazartesi Gölcük, Karamürsel, Başiskele, Kartepe ilçeleri Gölcük Belediyesi Kongre Sarayında, 21 Mart Salı Kandıra İlçe elemesi Turan Güneş Kültür Merkezi’nde, 22 Mart Çarşamba Körfez ve Derince İlçe elemeleri Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde, 23 Mart Perşembe Gebze, Çayırova, Dilovası, Darıca ilçe elemeleri Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde yapılacak.
 
PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yemek yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte Ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.

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Yöresel Yemek Yarışması Ilçe Elemeleri Başlıyor
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