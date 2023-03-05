YOZGATLILAR FEDERASYONU DEPRDEMİ DEĞERLENDİRDİ

YENİ PROJELERİMİZ OLACAK
Federasyon olarak yeni bir takım projelere imza atmak için fizibilite çalışmaları yapıldığını belirten Akalın, ‘Kocaeli ile Yozgat arasında bir köprü kuracağız. Bu konuda önemli bir çalışmamız var. Aynı zamanda depremzedelere yönelik Ramazan-ı Şerif ayında bir programımız olacak. Kocaeli’nde olan her bir Yozgatlı, bizim için önemli ve değerlidir. Yozgatlılar olarak dün olduğu gibi bu günde ve yarında hep mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde çok güzel ve önemli hizmetlere bu güne kadar imza attık; bundan sonra da daha güzel hizmetlere federasyon olarak imza atacağımıza inancım tamdır’ dedi.