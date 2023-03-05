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YOZGATLILAR FEDERASYONU DEPRDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu yönetimi değerlendirme kurulu; Genel Başkan Erol Akalın başkanlığında bir araya geldi. İzmit merkezde gerçekleştirilen toplantıda Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu değerlendirme kurul üyeleri; deprem sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri; çalışmaları; yaptıkları yardım etkinlikleri hakkında bilgi verdiler, bundan sonrada depremzedelere yapılacak yardımlar hakkında fikir alış verişinde bulundular. Genel Başkan Erol Akalın, ‘Asrın büyük felaketini yaşadık. Çok büyük bir afetti. Bizde federasyon olarak bu süreçti imkânlarımız dâhilinde ayni ve nakti yardımlarda bulunduk, ilimize gelen depremzedelere ev, eşya ve istihdam konusunda desteklerimiz oldu. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatan, millet ve bayrak için hep birlikte el ele mücadele etmek zorundayız.” dedi.

YOZGATLILAR FEDERASYONU DEPRDEMİ DEĞERLENDİRDİ

05 Mart 2023 Pazar 11:56

YENİ PROJELERİMİZ OLACAK

Federasyon olarak yeni bir takım projelere imza atmak için fizibilite çalışmaları yapıldığını belirten Akalın, ‘Kocaeli ile Yozgat arasında bir köprü kuracağız. Bu konuda önemli bir çalışmamız var. Aynı zamanda depremzedelere yönelik Ramazan-ı Şerif ayında bir programımız olacak. Kocaeli’nde olan her bir Yozgatlı, bizim için önemli ve değerlidir. Yozgatlılar olarak dün olduğu gibi bu günde ve yarında hep mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.  Birlik ve beraberlik içinde çok güzel ve önemli hizmetlere bu güne kadar imza attık; bundan sonra da daha güzel hizmetlere federasyon olarak imza atacağımıza inancım tamdır’ dedi.

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