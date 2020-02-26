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Yozgatlılar Federasyonu ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Kuruluşunu 5 ay önce tamamlayan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Yozgatlılar; Çayırova'da düzenledikleri 'Testi Kebabı Şöleni'ne katılımın yoğun olmasından dolayı izdiham yaşandı.

Yozgatlılar Federasyonu ilk etkinliğini gerçekleştirdi

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:21



Bin kişinin katılması beklenen programa yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Katılımın yoğun olması nedeniyle; salona masa ve sandalye takviyesinde bulunuldu. Programı organize edenler; kimsenin mağduriyet yaşamaması için yoğun gayret gösterdi. Beklenenin üzerinde çok fazla katılımın olması nedeniyle; katılımcıların bir çoğu programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanan programda; şehitler içinde dua edildi. Programa; Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çİftçi; Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Belediye Başkanı Uzman Doktor Nezih Yalçın, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Dönem Başkanı Ahmet Yılmaz; çevre il ilçelerde ki Yozgat Yöresine ait derneklerin başkanları; daire müdürleri; akademisyenler, meclis üyeleri, sanayiciler, sivil toplum örgütü yöneticileri; muhtarlar ve 3 bin 500 kişi katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Programı organize eden Federasyon Başkanı Erol Akalın; yönetim kurulu ile birlikte sahneye çıkarak konuşma yaptı; birlik ve beraberlik mesajı verdi. 'Doğduğumuz yer de; doyduğumuz yerde bizim için önemli' diyen Akalın, 'Artık Yozgatlılar kendine gelmiştir. Birlik olmuştur. Bin kişilik salona bu gün 3 bin kişinin üzerinde insanın katılması; bu birlikteliğin, bu gücün göstergesidir. Tarihi, doğası, güzelliği, mertliği ile meşhur bir memleketin insanlarıyız. Evet, havamız serttir ama bizim insanımız merttir. Mert İnsanların, Bozok Yaylasının yiğit evlatları; canlarım hoş geldiniz. Bu gün buraya katılan herkese teşekkür ederim."dedi.

KATILIMCILARDA SELAMLAMA KONUŞMASI YAPTI

Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyüköz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çİftçi; Yozgat İli Akdağmadeni İlçesi Belediye Başkanı Uzman Doktor Nezih Yalçın, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Saraykent Belediye Başkanı İdris Öğel, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Dönem Başkanı Ahmet Yılmaz birer konuşma yaparak; birlik ve beraberlik mesajı verdiler; yoğun katılımın kendilerini çok etkilediğini söylediler. Kayaların konuşması; ayakta alkışlandı.

TESTİ KIRILDI, KEBAPLAR YENİLDİ

Yozgat Yöresi'nin Milli Yemeği olan Testi Kebabı; katılımcılara ikram edildi. Özel sistemlerle yapılmış mangal eşliğinde protokolün önüne getirilen testiler; protokol mensupları tarafından birer birer kırıldı. Testilerin kırılması ile birlikte katılımcılara Testi kebabı, Gilik denilen yiyecek, yufka ve kavurga denilen kuruyemiş dağıtıldı.

PLAKET TAKTİM  EDİLDİ

Düzenlenen şölene katılan katılımcılara ve geceye destek sağlayan kişi ve kurumlara; çeşitli plaketler, geceye katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Plaket töreninden sonra Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu'na üye kişilerin oluşturmuş olduğu folklor gösterisi; izleyenleri adeta büyüledi. Programda; Yozgat'ın yetiştirmiş olduğu en önemli sanatçılardan Emre Ayaydın ise bir birinden güzel Yozgat Yöresine ait türküleri katılımcılar için söyledi. Katılımcılar; söylenen türkülerle piste bol bol oynadı; bu güzel ve anlamlı günün tadını çıkardılar.

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