YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP DESETĞİ

Doğu ve Güneydoğu’da bulunan köy okullarında ki öğrencilere gönderilmek üzere çok sayıda kitabı; kendini bu işlere adayan Çayırova’da ‘İyilik Meleği’ olarak adlandırılan Emine Kavakçı’ya teslim etti. Kitapları Emine Kavakçı’ya teslim eden Erol Akalın; ‘Eğitim, bir ülke insanının en önemli ihtiyacıdır. İmkânları olmayan yerlere sahip çıkmak ve çıkanlara destek olmak bizim için bir vazifedir. Kendini bu işlere adamış, Emine Kavakçı hanıma, federasyon olarak temin ettiğimiz kitapları vererek; eğitime destek çıkmayı amaç edindik.” dedi. Emine Kavakçı ise, kitap desteğinde bulunan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın’a teşekkür ettiğini söyledi.





