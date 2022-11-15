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YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP DESETĞİ

Yaptığı önemli sosyal projelerle gündemde ki yerini her daim koruyan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, yine çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

YOZGATLILAR FEDERASYONU'NDAN DOĞU'YA KİTAP DESETĞİ

15 Kasım 2022 Salı 14:25

 Doğu ve Güneydoğu’da bulunan köy okullarında ki öğrencilere gönderilmek üzere çok sayıda kitabı; kendini bu işlere adayan Çayırova’da ‘İyilik Meleği’ olarak adlandırılan Emine Kavakçı’ya teslim etti. Kitapları Emine Kavakçı’ya teslim eden Erol Akalın; ‘Eğitim, bir ülke insanının en önemli ihtiyacıdır. İmkânları olmayan yerlere sahip çıkmak ve çıkanlara destek olmak bizim için bir vazifedir. Kendini bu işlere adamış, Emine Kavakçı hanıma, federasyon olarak temin ettiğimiz kitapları vererek; eğitime destek çıkmayı amaç edindik.” dedi. Emine Kavakçı ise, kitap desteğinde bulunan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın’a teşekkür ettiğini söyledi.


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