YPG/PKK'lı teröristlerin hain taktiği Nusaybin'de, YPG/PKK'lı teröristlerin, 8 kişinin şehit düştüğü, saldırıda, önce bir eve havan mermisi attığı, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırıda bulunduğu belirlendi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:39