Yücel Boru'dan İki Açılış Birden

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ tarafından 2013 yılında yapılan Yücel Boru Fen Lisesi'nde bugün iki açılış birden gerçekleştirildi. Gebze Kaymakamı Sn. Mustafa GÜLER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Şener DOĞAN, Yücel Boru Şirketleri Genel Müdürü Sn. Kemal SARAÇ ve Satın Alma Müdürü Sn. Barış EGE, Okul müdürleri ve öğrenci velilerinin katıldığı törende önce Okul Kütüphanesinin açılışı, ardından Gökşen Mustafa Yücel Konferans Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.
Yücel Boru Şirketlerinin kurucusu rahmetli Gökşen Mustafa Yücel'in adının verildiği salonun açılış töreni, G. Mustafa Yücel'in ölüm yıl dönümüne denk gelmesi münasebetiyle anma programı da gerçekleştirildi. Gebze Kaymakamımız Mustafa GÜLER şirketin Genel Müdürü Sn. Kemal SARAÇ'a teşekkür plaketi takdim etti. Kaymakam Sn. Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Şener DOĞAN, Okul Müdürü Sn. İsmail BOĞA, Sayın SARAÇ ve Öğrenci Temsilcisi Akın Giray ÇAKAL'ın konuşmalarının ardından hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Öğrencilerin hazırladığı şiir ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.