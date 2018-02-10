Yücel Boru'dan İki Açılış Birden

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ tarafından 2013 yılında yapılan Yücel Boru Fen Lisesi'nde bugün iki açılış birden gerçekleştirildi.





Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ tarafından 2013 yılında yapılan Yücel Boru Fen Lisesi'nde bugün iki açılış birden gerçekleştirildi. Gebze Kaymakamı Sn. Mustafa GÜLER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Şener DOĞAN, Yücel Boru Şirketleri Genel Müdürü Sn. Kemal SARAÇ ve Satın Alma Müdürü Sn. Barış EGE, Okul müdürleri ve öğrenci velilerinin katıldığı törende önce Okul Kütüphanesinin açılışı, ardından Gökşen Mustafa Yücel Konferans Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.



