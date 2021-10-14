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Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda Zemin Çalışması Tamamlanıyor

Körfez Yukarı Hereke Futbol Sahasının eskiyen zemini yeni sentetik çim saha halısı ile yenileniyor

Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda Zemin Çalışması Tamamlanıyor

14 Ekim 2021 Perşembe 09:49

Şehre birçok yeni spor tesisi kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var olan tesislerinde yenileme çalışmalarını düzenli şekilde yapıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesinde bulunan Yukarı Hereke Futbol Sahası’nın eskiyen saha zeminindeki çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor.

 

3.500 M2 SAHA HALISI SERİLDİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında eskiyen sentetik çim saha halısının sökümü yapıldı. Zemin iyileştirme çalışmasından sonra sahanın 3 bin 500 metrekarelik yeni sentetik saha halısı serildi. Yakın zamanda bitirilecek olan çalışmada şu an yapıştırma işleri gerçekleştiriliyor.

 






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