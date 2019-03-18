Yukarı Hereke’de Sahne Çocukların

Derneğin Hanımlar Komisyonu tarafından organize edilen programda yaşları 10 ile 14 arasında değişen yüz çocuk ilk defa sahne deneyimi yaşadı. 16 Mart Cumartesi günü 19.30’da Yukarı Hereke Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sahne Çocukların programına halkın ilgisi büyük oldu.

PROGRAMA 35 GÜNDE HAZIRLANDILAR

Kısa süre önce kurulmasına rağmen gençlere ve çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştiren Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (Herges) son etkinliğinde daha önce sahne deneyimi yaşamamış yüz çocuğu sahneye çıkardı. Amatör imkânlarla hazırlanan profesyonelce ortaya konan programa çocuklar 35 günlük kısa bir sürede hazırlandılar.

SEYİRCİ SALONA SIĞMADI

Bölgedeki okullardan öğretmenlerin önerileriyle seçilen çocuklar bir aylık sürede programa hazırlandılar. Hayatlarında hiç konsere gitmeyen çocuklar bağlama ekibi ve koro içerisinde Odam Kireç Tutmuyor, Çanakkale Türküsü, Dere Geliyor Dere ve Ötme Bülbül Ötme türkülerini çalıp seslendirdiler. Ne kendileri ne de aileleri tiyatro izlememiş çocuklar profesyonel oyunculardan geri kalmayacak iki sahne performansı sergilediler. Halk oyunları gösterilerini canlı izlememiş olan çocuklar Herges Derneği üyesi hocalarının gayretiyle Artvin Yöresi halk oyunlarını sergilediler.

İLK KEZ KALABALIK KARŞISINA ÇIKTILAR

İlk kez şiir ezberleyip kalabalık karşısında okuyan çocuklar Arif Nihat Asya’nın Naat, Nazım Hikmet’in Tahir ile Zühre Meselesi ve İbrahim Sadri’nin Bizimde Yaşadığımız Hayattır Kardeşim şiirlerini seslendirdiler. Skeç ekibi Yeşilçam’ın en komik ve unutulmayan sahnelerini canlandırdılar. Sahnede şiir, tiyatro gösterileri, folklor, skeçler, bağlama resitali, solo ve koro dinletileri sergileyen çocukları yaklaşık bin 500 kişi izleyip dinledi. Salona giremedikleri için çok sayıda davetli kapıdan dönmek zorunda kaldı. Programa çocukların aileleri başta olmak üzere bölgede yaşayan halk, siyasi, sivil toplum ve resmi kurumların temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Sunumunu da çocukların yaptığı programda 5 çocuk şiir okudu, 40 çocuk bağlama ve koroda 20 çocuk tiyatroda, 11 çocuk skeçlerde, 20 çocuk halk oyunlarında performanslarını sergiledi. Herges Derneği sahne programlarıyla fırsat verildiğinde bölgede yaşayan çocukların yaşıtlarından daha iyi işler çıkarabileceği göstermiş oldu. Dernek bünyesinde beş futbol takımı, bağlama kursu, okuma grupları v.b birçok faaliyet yürütülmekte.