Merkez Bankası tarafından açıklanan ve ocakta yıllık 51.57 milyar dolara yükselen cari açık verisini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kronik cari açık sorununun çözümü için hükümetin ‘yerli ürün’ üretimi girişimlerinin son derece yerinde olduğunu söyledi.

“Yüksek dış ticaret açığı cari açığa yansıdı”diyen

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Cari açık sorununu ‘yerli üretim’ çözecek…













Ocak ayında gerçekleşen yüksek dış ticaret açığının cari açığa yansıdığını, cari açığı düşürmek için özellikle ihracat artışlarının süreklilik kazanmasını ve ihracat artış hızının ithalat artış hızının önüne geçmesi gerektiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu şöyle konuştu: “Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108 artış göstermişti. Yüksek dış ticaret açığından kaynaklı, cari açıktaki bu yükselişi bekliyorduk. Devletimizin yerli ürün üretimini arttırmaya yönelik verdiği destekleri sevindirici buluyoruz. Son dönemlerde bu desteklerin arttığını memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu destek mekanizmalarının, cari açığımızı azaltıcı yönde olumlu sonuçlarını görmeyi bekliyoruz.”





İhracat artış hızının ithalat artış hızının gerisinde kaldığını ve ihracatın katma değerli ürünlerle artacağını ifade eden Başkan Zeytinoğlu “İhracatta güzel performans gösteriyoruz ancak ithalat artış hızı daha yüksek olduğundan yetersiz kalıyor. Yüksek katma değerli ürün ihracatıyla, ihracat artışımızı ivmelendirebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte, hizmetler dengesi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 288 milyon dolar yükselişle 919 milyon dolara ulaşsa da hala istediğimiz boyutta değil. Umarız önümüzdeki aylarda cari açığın düşürülmesine yönelik katkısı daha fazla olur.” dedi.



