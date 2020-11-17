YÜKSEK MALİYET UYGUN FİYAT!

Kocaeli’nin içmesuyu ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Yuvacık Barajında yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve düşük yağışlar sebebiyle, 23 Eylül tarihi itibariyle Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile su alımına başlandı. Bugün itibariyle geçen süre zarfında Sapanca Gölünden toplam 8.3 milyon m3 su alındı. Pompaların çalıştırılmasından dolayı da 1 milyon 968 bin TL enerji maliyeti oluştu.

55 GÜNDE 8 MİLYON 295 BİN M³ SU ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaelililere kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırabilmek için var gücümüzle durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız teknolojik yatırımlar, altyapı yatırımlarıyla beraber vatandaşlarımıza kaliteli içilebilir suyu evlerine, işyerlerine ulaştırıyoruz. Yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajı’nın seviyesinin düşmesinden dolayı Sapanca gölünden su alımına başlandı. 23 Eylül - 16 Kasım tarihleri arasındaki 55 günlük süre içerisinde Sapanca Gölü’nden toplamda 8 milyon 295 bin 321 m³ su alımı gerçekleştirildi.

1 MİLYON 968 BİN TL ENERJİ MALİYETİ

Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme suyu Arıtma Tesisine 22 kilometrelik isale hattı üzerinden yapılan su alımı ile 55 günlük süre içerisinde 3 milyon 137 bin 780 KiloWatt (kWh) elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu tüketim neticesinde 1 milyon 968 bin 627 TL ek işletme maliyeti oluşmuştur.

ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN UYGUN VE KALİTELİ HİZMET

İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaeli genelinde yapılan büyük altyapı yatırımları öncü teknolojik yatımlarımız ile birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Günümüz ekonomik şartları dahilinde artan işletme maliyetleri ve yapılan büyük yatırımlarla birlikte 30 büyükşehir belediyesi içinde fiyatlandırma uygulamasında en uygun su fiyatı sıralamasında 25. sırada yer almaktayız. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet üretmek ve üretilen hizmetlerin karşılığında elde edilen gelirleri yine vatandaşlarımıza en uygun en verimli şekilde altyapı ve teknoloji yatırımlarında kullanmaya ve özen göstermeye devam edeceğiz.









