banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YÜKSEK MALİYET UYGUN FİYAT!

Kocaeli’nin içmesuyu ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan Yuvacık Barajında yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve düşük yağışlar sebebiyle, 23 Eylül tarihi itibariyle Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile su alımına başlandı. Bugün itibariyle geçen süre zarfında Sapanca Gölünden toplam 8.3 milyon m3 su alındı. Pompaların çalıştırılmasından dolayı da 1 milyon 968 bin TL enerji maliyeti oluştu.

YÜKSEK MALİYET UYGUN FİYAT!

17 Kasım 2020 Salı 10:06

55 GÜNDE 8 MİLYON 295 BİN M³ SU ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaelililere kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırabilmek için var gücümüzle durmadan çalışıyoruz. Yaptığımız teknolojik yatırımlar, altyapı yatırımlarıyla beraber vatandaşlarımıza kaliteli içilebilir suyu evlerine, işyerlerine ulaştırıyoruz. Yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajı’nın seviyesinin düşmesinden dolayı Sapanca gölünden su alımına başlandı. 23 Eylül - 16 Kasım tarihleri arasındaki 55 günlük süre içerisinde Sapanca Gölü’nden toplamda 8 milyon 295 bin 321 m³ su alımı gerçekleştirildi.

 

1 MİLYON 968 BİN TL ENERJİ MALİYETİ

Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme suyu Arıtma Tesisine 22 kilometrelik isale hattı üzerinden yapılan su alımı ile 55 günlük süre içerisinde 3 milyon 137 bin 780 KiloWatt (kWh) elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu tüketim neticesinde 1 milyon 968 bin 627 TL ek işletme maliyeti oluşmuştur.

 

ARTAN MALİYETLERE RAĞMEN UYGUN VE KALİTELİ HİZMET

İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaeli genelinde yapılan büyük altyapı yatırımları öncü teknolojik yatımlarımız ile birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Günümüz ekonomik şartları dahilinde artan işletme maliyetleri ve yapılan büyük yatırımlarla birlikte 30 büyükşehir belediyesi içinde fiyatlandırma uygulamasında en uygun su fiyatı sıralamasında 25. sırada yer almaktayız. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet üretmek ve üretilen hizmetlerin karşılığında elde edilen gelirleri yine vatandaşlarımıza en uygun en verimli şekilde altyapı ve teknoloji yatırımlarında kullanmaya ve özen göstermeye devam edeceğiz.





 

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yazarlık Kursları İçin Yazılı Mülakat Yapıldı Yazarlık Kursları İçin Yazılı Mülakat Yapıldı
Başkan Bıyık, Sahada Çalışmaları İnceledi Başkan Bıyık, Sahada Çalışmaları İnceledi
Zeytinoğlu Ekim Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi Zeytinoğlu Ekim Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini...
Gebze’de Stres Yönetimi Semineri Gebze’de Stres Yönetimi Semineri
E-KPSS İçin Büyükşehir’den Özel Ulaşım Desteği E-KPSS İçin Büyükşehir’den Özel Ulaşım Desteği
Kandıra'da 2 yunus karaya vurdu Kandıra'da 2 yunus karaya vurdu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yazarlık Kursları İçin Yazılı Mülakat...
‘Kocaeli Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurslarına katılmak isteyenler için yazılı...

Haberi Oku