banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüksel Pakdemir in Ardından

Gebze de Eğitim ve Edebiyat camiamızın önemli isimlerinden Yüksel Pakdemir vefat etti.

Yüksel Pakdemir in Ardından

09 Ekim 2020 Cuma 22:30

Gebze edebiyat camiamızın sevilen ismi, Gazete Gebze yazarlarından, Girip yüksek istişare kurumu üyesi, Sarkuysan Lisesi Edebiyat Öğretmeni ( Şair-Yazar) Yüksel PEKDEMİR  geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yaşam destek ünitelerine bağlanmak suretiyle verdiği yaşam mücadelesini  kaybetti. Yüksel hocanın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 
CENAZE YARIN 10.10.2020 CUMARTESİ ÖĞLEN NAMAZINA MÜTAAKİBEN ABDİ İPEKÇİ MAH. İSTASYON YENİ CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR. GEBZE MERKEZ MEZARLIĞINDA DEFİN OLACAKTIR.

Gebze Gazetesi'nde canlı yayına katılmıştı. 

Eğitimci yazar şair Yüksel Pakdemir pandemi günlerinin  yoğun yaşandığı 15 Haziran 2020 tarihinde Gebze Gazetesi canlı yayında kendisi ile kültür üzerine yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum :

Yüksel Hoca için yayınladığım taziye mesajı :
Acımız büyük
Yüreğimiz yanıyor 
Eğitimci olarak öğrenciler yetiştirdi 
Şiirleri ile gönlümüzü fetih etti 
Yazdığı kitaplarla bizleri aydınlattı 
Cemiyet insanı olarak Girib de birlikte istişare kurulu üyesi olmaktan onur duyduğum 
Yüksel Pakdemir'in vefatından büyük üzüntü duydum 
Merhuma Allah cc rahmet, kederli ailesine ve tüm arkadaşlarına baş sağlığı dilerim 
Yüksel hocam makam ve mekanın cennet olsun 
Seni her zaman rahmet ve saygı ile anacağız 

İsmail Kahraman 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yüksel Pakdemir Vefat Etti Yüksel Pakdemir Vefat Etti
Kültürümüzde Camilerin Yeri Ve Önemi Kültürümüzde Camilerin Yeri Ve Önemi
Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Büyükgöz’den Minik İsmail’e Sürpriz Hediye Büyükgöz’den Minik İsmail’e Sürpriz Hediye
FETÖ Operasyonunda Yakalanan 6 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı FETÖ Operasyonunda Yakalanan 6 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı
Çayırova Halkına Hızlı Ve Kolay Hizmet Çayırova Halkına Hızlı Ve Kolay Hizmet
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yüksel Pakdemir Vefat Etti
“Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.” buyuruyor Hz. Peygamberimiz (sav). Rahmet damlalarının yoğun...

Haberi Oku