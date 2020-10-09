Yüksel Pakdemir in Ardından

Gebze de Eğitim ve Edebiyat camiamızın önemli isimlerinden Yüksel Pakdemir vefat etti.

Gebze edebiyat camiamızın sevilen ismi, Gazete Gebze yazarlarından, Girip yüksek istişare kurumu üyesi, Sarkuysan Lisesi Edebiyat Öğretmeni ( Şair-Yazar) Yüksel PEKDEMİR geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yaşam destek ünitelerine bağlanmak suretiyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yüksel hocanın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

CENAZE YARIN 10.10.2020 CUMARTESİ ÖĞLEN NAMAZINA MÜTAAKİBEN ABDİ İPEKÇİ MAH. İSTASYON YENİ CAMİİNDEN KALDIRILACAKTIR. GEBZE MERKEZ MEZARLIĞINDA DEFİN OLACAKTIR.





Gebze Gazetesi'nde canlı yayına katılmıştı.





Eğitimci yazar şair Yüksel Pakdemir pandemi günlerinin yoğun yaşandığı 15 Haziran 2020 tarihinde Gebze Gazetesi canlı yayında kendisi ile kültür üzerine yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum :





Yüksel Hoca için yayınladığım taziye mesajı :

Acımız büyük

Yüreğimiz yanıyor

Eğitimci olarak öğrenciler yetiştirdi

Şiirleri ile gönlümüzü fetih etti

Yazdığı kitaplarla bizleri aydınlattı

Cemiyet insanı olarak Girib de birlikte istişare kurulu üyesi olmaktan onur duyduğum

Yüksel Pakdemir'in vefatından büyük üzüntü duydum

Merhuma Allah cc rahmet, kederli ailesine ve tüm arkadaşlarına baş sağlığı dilerim

Yüksel hocam makam ve mekanın cennet olsun

Seni her zaman rahmet ve saygı ile anacağız



