GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yükselen Şehrin Mutlu Çocukları

Dilovalı öğrencilerden gelen ‘at binme’ talebine duyarsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrencileri Kocaeli Atlı Spor Kulübüne götürerek isteklerini yerine getirdi.

Yükselen Şehrin Mutlu Çocukları

11 Kasım 2022 Cuma 12:24

Göreve geldiği günden bu yana; eğitime ve öğrencilere büyük önem veren, hemen hemen her taleplerini yerine getirerek onları motive etmeye çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; geçtiğimiz gün katıldığı bir okul etkinliğinde öğrencilerin ata binme istedikleri üzerine harekete geçti. 

BAZI ÖĞRENCİLER İLK DEFA AT BİNDİLER

Başkan Şayir, Dilovalı öğrencileri Kocaeli Atlı Spor Merkezi’ne götürerek bazı öğrencilerin ilk defa at binmelerini sağladı. Etkinlikte öğrenciler; Kocaeli Atlı Spor Merkezi yöneticileri tarafından atlı spor eğitimleri hakkında bilgiler aldıktan sonra at binerek, güzel bir gün geçirdiler. 

YÜKSELEN ŞEHRİN MUTLU ÇOCUKLARI

Bazı öğrencilerin mutluluklarına vesile olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirten Başkan Şayir, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin isteğini ve atlara olan ilgilerine duyarsız kalamazdık. 

Zaman zaman at binen biri olarak biliyorum ki, at binmek ve atlar ile bağ kurmak insana çok şey katmaktadır. At binmek; insan hayatında psikolojik ve zihinsel gelişime fayda sağladığı gibi, insanı sosyalleştiren, karakterini güçlendiren, insan ilişkisinin en üst düzeye ulaştıran önemli spor dallarımızdandır. Bazı çocuklarımızın ilk defa yaşayacakları bu duyguya ortak olmak, “Yükselen Şehir Dilovası’nda” yükselen şehrin mutlu çocuklarını görmek beni de çok mutlu ediyor” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Gün boyunca at binerek Kocaeli Atlı Spor Merkezi’nde güzel bir gün geçiren öğrenciler, gün sonunda sağladığı imkanlardan dolayı Başkan Şayir’e teşekkür ettiler.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DilovasıKocaeliGebzeHamza ŞayirGİLEM
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP DESETĞİ YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP DESETĞİ
BİK, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladı BİK, internet haber sitelerinin temsilcileriyle görüşmelere...
Darıca Okul Yolu Caddesinde Yaya Üstgeçidinin Tabliye Montajı Yapıldı Darıca Okul Yolu Caddesinde Yaya Üstgeçidinin Tabliye...
Darıca Belediyesi, Sporcuların Psikolojik Gelişimine Destek Veriyor Darıca Belediyesi, Sporcuların Psikolojik Gelişimine...
“Tahir Başkanıma duacıyım” “Tahir Başkanıma duacıyım”
Büyükşehir’de Aylık Koordinasyon Toplantısı Büyükşehir’de Aylık Koordinasyon Toplantısı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

YOZGATLILAR FEDERASYONU’NDAN DOĞU’YA KİTAP...
Yaptığı önemli sosyal projelerle gündemde ki yerini her daim koruyan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, yine...

Haberi Oku